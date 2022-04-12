В Гознаке рассказали о сроках выхода новой банкноты в 100 рублей

Планы по выпуску новой банкноты номиналом 100 рублей сохраняются, однако на некоторое время могут быть сдвинуты, сообщил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

Выпуск запланирован в рамках широкого комплекса мер, проводимого Банком России по повышению качества, безопасности и долговечности российских банкнот. В прошлом году регулятор объявил о выпуске новых банкнот номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей в 2023 году, 500 рублей в 2024 году. Купюры номиналом 10 и 50 рублей планируется выпустить в 2025 году.

«Пока я могу только подтвердить, что планы по вводу банкноты в обращение, о которых было объявлено Банком России, остаются в силе. Единственный момент заключается в том, что может произойти некоторый сдвиг во времени, что, я думаю, не требует особых объяснений в нынешних условиях», - рассказал Трачук.

Он подтвердил, что банкнота будет представлена, и Гознак, со своей стороны, делает все, чтобы презентация прошла в срок.

Что касается визуального оформления банкноты, то изображения будут сосредоточены вокруг объектов, расположенных в Центральном федеральном округе, в частности, планируются изображения Москвы, заключил Трачук.