В компании Wildberries сообщили о трехкратном росте числа поступивших в ее IT-школу в марте

В марте в школу IT-специалистов Wildberries поступило в три раза больше студентов по сравнению с предыдущими месяцами.

Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского онлайн-ретейлера.

Компания открыла внутреннюю IT-школу во второй половине прошлого года. «В ней преподают опытные сотрудники компании — они обучают начинающих IT-специалистов на "боевых" задачах и повышают их профессиональный уровень — в дальнейшем стажеры переходят в подразделения компании. За полгода успешно прошли стажировку несколько сотен человек — среди них были специалисты и без профильного технического образования», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Там отметили, что компания рассматривает свою школу не только как «кузницу кадров» для подготовки дефицитных IT-работников, но и как социальный лифт для россиян, которые хотят сменить профессию или повысить свой профессиональный уровень.

Отмечается, что в IT-школе Wildberries нет лекций в привычном смысле: ее студенты самостоятельно изучают учебные материалы под руководством опытных наставников, выполняя задания по языку программирования GO и базам данных. Процесс обучения состоит из нескольких уровней, по итогам каждого проводится экзамен с преподавателями, которыми выступают опытные сотрудники IT-подразделения маркетплейса.

«Для успешного прохождения экзамена учащимся необходимо выполнить целый ряд сложных задач, при этом некоторые из них не имеют стандартного решения. Основная цель экзамена — не только проверка знаний, а обучение нешаблонному мышлению, поиску альтернативных решений неординарных кейсов», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

В марте были приняты широкие меры поддержки российской IT-отрасли. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин 2 марта сообщил, что в рамках нового пакета мер все IT-компании страны на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. Позже было объявлено, что IT-специалисты до 40 лет с зарплатой 150-200 тыс. рублей в месяц могут претендовать на льготную ипотеку, а отсрочку от армии получат не только сотрудники IT-компаний, но и айтишники, работающие в прочих организациях. После принятия мер поддержки IT-отрасли число заявок на аккредитацию IT-компаний в России многократно выросло — с 10 до 1 000 в день.

Ранее «Эксперт» писал о том, что санкции Запада заметно отразились на развитии IT-сектора российской экономики; уход некоторых иностранных компаний сопровождается отъездом IT-специалистов из страны. На этом фоне российские IT-компании не просто включились в импортозамещение, а уже готовы предложить новые продукты рынку, поменять стратегию развития, а также предоставить работу тем, кто лишился ее из-за ухода западных игроков.