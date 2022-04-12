В Новосибирске запустят экспериментальное производство ветеринарных фармсредств и вакцин

Расположенный в Новосибирске Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) намерен открыть экспериментальное производство ветеринарных фармацевтических средств и вакцин.

Его мощностей хватит для закрытия потребностей Новосибирской области и разработки новых решений для отечественного рынка, передает ТАСС. «В связи с уходом с российского рынка зарубежных производителей ветеринарных фармацевтических средств руководством центра поставлена задача создания экспериментального производства, в том числе ветеринарного направления. Среди болезней, вакцины от которых сможет производить ФИЦ ФТМ, — инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, вирусы гриппа кур и другие», — цитирует агентство пресс-службу учреждения.

Отмечается, что российские фермеры уже обращались в Госдуму по вопросу зарубежных препаратов, а также лечебных и профилактических кормов, у которых нет аналогов в РФ. Цены на них существенно выросли, в связи с чем появилась идея экспериментального производства.

Новосибирский медцентр способен полностью обеспечивать потребности региона в ветеринарных препаратах, убеждены в ФИЦ ФТМ. В перспективе производственную технологию планируют вывести на уровень промышленных масштабов в реальном секторе. Для этого будет использоваться имеющееся оборудование, которое было закуплено в конце 2021 года, а также новые приобретаемые установки.

По словам заместителя директора ФИЦ ФТМ Ильи Деулина, запуск такого производства позволит создать технологию для импортозамещения. «Мы просчитывали сложившуюся ситуацию и понимали, что у нас есть большой задел на разработку и экспериментальное производство, в том числе ветеринарных препаратов по качеству, не уступающих продукции зарубежных производителей. Такая цель сейчас поставлена», — рассказал Деулин.

По данным Россельхознадзора, соотношение находящихся в обороте на территории РФ зарубежных и российских ветеринарных вакцин составляет 56,1% и 43,9% соответственно. При этом у всех поставляемых в Россию импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть отечественные аналоги.

Ранее «Эксперт» писал, что западные санкции ударили в том числе по животным. Первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в начале марта направил письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой принять меры по недопущению дефицита кормов и их добавок, а также ветеринарных лекарств на российском рынке.