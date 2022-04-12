В ОЭЗ Москвы создадут Центр компетенций в сфере импортозамещения — вице-мэр Ефимов

Центр компетенций в сфере замещения импорта появится при особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Это позволит ее резидентам кооперироваться и выпускать продукцию, востребованную и конкурентную на различных рынках, рассказал 12 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается Центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний», — рассказал Владимир Ефимов. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек, добавил он.

По словам вице-мэра, в работе Центра планирует участвовать компания «Приводная техника», «Хирана+», «Диагностика-М», «Европейская электротехника», «Профотек», «СКТБ ПР», «НПО Композит», «Концерн Гудвин», «Неорос», «Бифорком», «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» и «Фотоэксперт». Своей экспертизой в области промышленных технологий поделятся представители Московского государственного образовательного комплекса, а поддержку ученых обеспечит Научный технический совет московской ОЭЗ.

«Участники Центра компетенций как эксперты в своих отраслях и кластерах смогут заявить о потребностях коллегам и использовать возможности внутри ОЭЗ для организации контрактного производства, разработки и внедрения необходимых продуктов. Большое внимание будет уделяться работе с городскими заказчиками Москвы. Более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ, для нужд городских учреждений — одна из ключевых задач Центра», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Первое установочное совещание уже состоялось. Там участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев. По его мнению, предприятиям необходимо сконцентрироваться на обновлении планов развития на ближайшие три года. «В Центре также будет аккумулироваться информация по мерам господдержки отраслей, по финансовым и кредитным возможностям для предприятий, чтобы они могли располагать достаточными оборотными средствами», — отметил он.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Её резиденты пользуются особыми мерами поддержки: они освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога и таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль составляет 2%. Действуют и льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой Фстоимости.