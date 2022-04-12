В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали не менее 13 человек

В метрополитене Нью-Йорка в районе Бруклина произошла стрельба, ранения получили по меньшей мере 13 человек.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пожарную службу.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC, несколько инцидентов произошло на разных станциях подземки, сейчас правоохранительные органы изучают несколько подозрительных предметов. Устроивших стрельбу ищут.

Уточняется, что ЧП случилось около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». Где именно происходила стрельба — на платформе или в вагонах поездов — не сообщается. Судя по фотографиям очевидцев, которые публикует The New York Post, на станции задымление, есть раненые.