В Зеленограде откроют высокотехнологичное производство стройматериалов — вице-мэр Ефимов

Москва предоставит инвестору земельный участок общей площадью около 36 га в Зеленограде для возведения индустриального парка. Там разместятся высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов. Участок передадут застройщику без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта, рассказал 12 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В Москве продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении застройщику около 36 га земли в Зеленоградском административном округе под строительство индустриального парка», — рассказал Владимир Ефимов. Планируется, что компания ООО «СЗ «ПСФ “Крост”» вложит в проект 14,5 млрд рублей и создаст более 1,9 тысячи рабочих мест, добавил он.



По проекту инвестор построит производственный комплекс с административными, демонстрационными и торговыми площадями. Там разместятся высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов, научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр, а также учебный центр и выставочная площадка для развития промышленно-строительной отрасли России.



Компания планирует нарастить мощность производства на 30-35% к концу текущего года, для того чтобы заместить импорт строительных материалов на российском рынке, а также обеспечить бесперебойный выпуск новой продукции по ключевым позициям, необходимым строительному комплексу Она также намерена совершить переход в строительной сфере от ручного труда к индустриальному производству, что позволит в разы увеличить скорость строительства объектов, снизить себестоимость и уменьшить количество рабочих на стройках.



Это не первый масштабный инвестиционный проект, в рамках которого в городе наладят выпуск инновационных строительных материалов. «Так, в Зеленограде возведут еще один промышленно-строительный комплекс, общая площадь которого составит 80 тыс кв. м. Там появятся сразу несколько предприятий, где смогут работать 660 человек. Например, по выпуску внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, архитектурного бетона и кирпича», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



В рамках антикризисных мер поддержки инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения в столице, могут получить льготные кредиты. На эти цели город выделил Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд рублей. Еще столько же Фонд получил на поддержку льготного кредитования промышленников.