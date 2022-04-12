Владимир Путин назвал фейком сообщения о гибели людей в Буче от рук российских военных

Президент РФ Владимир Путин назвал фейком сообщения о гибели от рук российских военнослужащих гражданских лиц в Буче.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Амурской области, глава государства

напомнил, что информация Вашингтона о наличии химического оружия, ставшая поводом для вторжения США в Ирак, оказалась фейком. «Такой же фейк и в Буче», — отметил президент.

По словам Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы о случившемся. «Эти документы переданы в ФСБ — как, кто — у них есть соответствующие перехваты, — на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации», — сказал Путин.

«Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки автомобилей, на которых приехали в Бучу и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада», — заявил, в свою очередь, белорусский лидер.

Накануне, 11 апреля, в Минобороны предупредили об очередных постановочных провокациях, запланированных киевским режимом при поддержке Запада. «В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом, с целью сокрытия провокации и исключения ее разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено», — говорится в пресс-релизе российского военного ведомства. Также в Минобороны сообщили, что в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам Владимира Путина, белорусская площадка «вполне подходит для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины. «Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — сказал российский лидер после переговоров с белорусским коллегой.