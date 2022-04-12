Все усилия на экспорт: Дерипаска о приоритетных направлениях для экономики

Российский предприниматель Олег Дерипаска призвал государство приложить максимальные усилия для создания и развития новых каналов экспорта. Он также прокомментировал идею льготной ипотеки, после того как Центробанк резко поднял ключевую ставку. Об этом бизнесмен сообщил в разговоре с журналистами.

Экономический кризис и его пики - это процесс динамики, отметил он. "Мы начали богатеть как страна где-то к 2007 году, потому что до того, в 2003-м, смогли многие процессы гармонизировать с нашим основным торговым партнером: Евросоюзом. Мы начали понимать, какие товары им нужны, как они должны быть упакованы, как доставлены. И соответственно начался экспорт", - сказал Олег Дерипаска.

По его мнению, Россия богатеет, только когда у нее налажены каналы внешнего сбыта ее продукции. Об этом свидетельствуют история: например, аграрная реформа Столыпина, вследствие которой значительно вырос экспорт зерна и другой продукции, что положительно отразилось на экономике России, упомянул предприниматель.

"Если старые каналы экспорта будут закрыты, - надо потратить много сил "на создание новых", и в первую очередь на это должны быть нацелены все наши действия. Не надо вот эти бигуди на лысую голову - конечно, важен и "маркет на андроиде" (российский аналог магазинов приложений Google - прим.ред.), но нам же нужно найти новые рынки, выйти на них. Либо мы это сделаем за следующие 4-5 лет, либо будем сопли жевать следующие 20 лет", - заявил Олег Дерипаска.

Государству нужно помогать бизнесменам, которые смогут экспортировать в Азию, на Ближний Восток, в Африку, Латинскую Америку, считает Олег Дерипаска. "Нужно заняться тем, чтобы у нас были суда, локомотивы, порты, крановые хозяйства, транспортные коридоры, логистика, причалы. Нужно создать свободные экономические зоны, пригласить туда предприятия из этих стран", - сказал он.

"Каналы прошлого экспорта нам пытаются закрыть и большую часть, наверное, закроют. Большим успехом будет, если следующие 18 месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад", - добавил Олег Дерипаска.

Вторым приоритетом госполитики, по его мнению, должно быть сохранение темпов жилищного строительства и развитие инфраструктуры городов. "Нет никакого жилищного строительства, если кто-то кому-то предложит льготную ипотеку за 12%. Или почему в Пензе, в Красноярске, в Иркутске будет ипотека за 20%, - ну это невозможно. Ипотека должна быть 4-5-6% и она никак не связана с инфляцией, это пустые разговоры люди без навыков, компетенций и опыта", - сказал предприниматель.

Ранее предприниматель говорил, что текущий экономический кризис будет сильнее, чем в 1998-м. "Когда будет пик кризиса, трудно сказать. Все зависит от нас", - резюмировал он.