ВШЭ запустит с Байконура спутник для отслеживания трафика по Северному морскому пути

Высшая школа экономики готовит к запуску в космос второй спутник, разработанный Московским институтом электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) в сотрудничестве со специалистами компании «Спутникс».

«Всего год назад на околоземную орбиту был доставлен первый спутник Вышки, разработанный силами специалистов и студентов Учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ НИУ ВШЭ совместно с компанией "Спутникс". И вот уже назначена дата запуска с космодрома Байконур второго спутника Высшей школы экономики — вывод запланирован Роскосмосом на 9 августа 2022 года», — передает пресс-служба ВШЭ.

Новый спутник, как и первый, будет оборудован камерой дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба. Однако благодаря автоматической идентификационной системе и импульсной двигательной установке VERA он будет обладать лучшими характеристиками. В отличие от первого, главное предназначение нового аппарата — съемка арктических районов.

Уточняется, что спутник будет вести мониторинг земной поверхности в труднодоступных регионах и станет частью системы отслеживания движения судов по Северному морскому пути, трафик по которому постоянно растет. Суровые природные условия создают серьезные препятствия для развития навигации, отмечается в сообщении вуза.

В пресс-службе ВШЭ поясняют, что для оперативного мониторинга применяются данные, получаемые при помощи Автоматической идентификационной системы (АИС), оборудование которой установлено практически на всех судах. Оно передает актуальную информацию о положении судна и его характеристиках на сушу. В условиях Арктики зоны приема береговых станций и имеющихся спутниковых систем не позволяют покрыть все маршруты судов по СМП, а размещать необходимую инфраструктуру в необжитых районах проблематично и дорого. «Именно поэтому сегодня особую актуальность приобретает создание в России собственной гражданской группировки спутников АИС для обеспечения регулярного высокочастотного мониторинга движения судов. Такая группировка, помимо очевидных экономических и инфраструктурных преимуществ, будет независима от геополитических и экономических рисков, связанных с закупкой данных за рубежом», — подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что новый спутник станет частью создаваемой группировки спутников. Он будет оснащен импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly), которая станет первым в стране и одним из первых в мире двигателем для оборудования космических аппаратов массой не более 4 кг формата CubeSat 3U. «Малые размеры и масса разработанной установки позволят создавать и поддерживать на орбите группировки из десятков наноспутников. Наноспутники могут самостоятельно удерживать свое положение на орбите и в конце своей жизни снизить высоту орбиты, сократив в 2–3 раза время до сгорания в верхних слоях атмосферы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент спутнику ищут подходящее название. Для этого вуз объявил конкурс среди своих сотрудников и студентов. Поясняется, что название должно быть написано на латинице, содержать не более 15 символов, включающих буквы и цифры, отражать специфику нового аппарата и его принадлежность вузу. Варианты будут приниматься до 16 апреля, после чего посредством голосования сотрудники и учащиеся ВШЭ выберут лучший вариант.

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