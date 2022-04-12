Зачем России на Луну?

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки на космодром «Восточный» сегодня заявил о продолжении лунной программы. Стоит отметить, что данное заявление было сделано несмотря на то, что страна находится в непростой внешнеполитической и экономической ситуации.

«Будем работать и по ближнему, и по дальнему космосу. И нашу лунную программу будем осуществлять. Вы знаете, в третьем квартале у нас запуск аппарата “Луна-25” должен быть реализован. И дальше будем работать», — отметил глава государства в День космонавтики.

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Стартовать в «пусковое окно»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что осуществить запуск космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25» Государственная корпорация по космической деятельности должна успеть именно в третьем квартале текущего года, так как в октябре закроется, так называемое, «пусковое окно». Это период времени, подходящий для старта с тем расчетом, чтобы в итоге зонд успешно достиг поверхности спутника Земли.

Напомним, проект «Луна-25» осуществляется с участием НПО им. Лавочкина. Название его подчеркивает преемственность между советской и российской лунными программами, так как 46 лет назад СССР запустил к Луне крайний аппарат под названием «Луна-24».

Сроки реализации данного «лунного задания» неоднократно переносились из-за сопутствующих технических сложностей, связанных с разработкой уникальных технологий, в том числе – программного обеспечения. «Мы полетим только тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными», — ранее сказал Дмитрий Рогозин по этому поводу. На данный момент аппарат собран, все приборы от подрядчиков получены и установлены. Общая стоимость изделия, если верить информации, имеющейся в открытых источниках, по предварительным оценкам составляет около 6 млрд рублей.

В рамках задания «Луна-25» к спутнику земли сначала будут запушены спускаемый, а затем — орбитальный аппараты. Первый старт с «Восточного» предполагается осуществить 22 августа 2022 года при помощи ракеты-носителя «Союз2.1б\Фрегат». Полёт к Луне займёт по разным данным от 3,5 до 5,5 суток. На полярной орбите спутника Земли станция будет находиться от 72 часов.

Затем спускаемый аппарат планируется направить в малоизученный полярный район. Для посадки зонда выбран район кратера Манцини. Важные требования к месту — отсутствие значительного уклона, достаточный для зарядки солнечных батарей уровень освещенности солнцем и нахождение в зоне радиовидимости с Земли. Предполагается, что проработать на Луне изделие должно минимум 12 земных месяцев.

Одна из декларируемых целей первой очереди проекта — изучение состава слоев инея, в котором миллионами лет скапливались попадающие на поверхность Луны из космоса вещества. Также планируется провести оценку массовой доли замерзшей воды в реголите. Вода в будущем понадобится для добычи кислорода и водородного горючего, а также просто для жизнедеятельности космонавтов при создании стационарной базы-станции на спутнике земли.

Через тернии к базе

Согласно разработанной Институтом космических исследований РАН общей концепции лунной программы РФ, которая, кстати, официально и полностью опубликована не была, но частично вошла в действующую Федеральную космическую программу, запуск аппарата «Луна-25» — это лишь начало большого пути по лунной дороге.

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В рамах первого этапа программы, который предварительно был намечен к реализации до 2028 года, планировалось изучение Луны несколькими автоматическими станциями, выбор площадки для расширения присутствия человека в районе южного полюса, исследования льда на поверхности, оценка необходимых для создания базы ресурсов.

На втором этапе предполагалось до 2030 года с помощью ракеты-носителя сверхтяжелого класса начать полеты на окололунную орбиту и отработку там различных операций, для последующей высадки космонавтов на поверхность Луны. Пере тем, как говорить о высадке, необходимо провести пробные стыковки корабля с топливными (для дозаправки) и взлетно-посадочным модулями.

На третьем этапе до 2040 года российские ученые хотели провести высадку космонавтов на Луну и создать там после нескольких посещений первую инфраструктуру для базирования человека — этакий «лунный полигон», на котором будет отрабатываться обслуживание техники и научного оборудования.

Стоит отметить, что по времени все этапы могут сдвигаться (и уже де-факто сдвинулись) как по техническим, так и по политико-экономическим причинам, а также в силу изменения приоритетов развития отечественной космической отрасли. Например, в сентябре прошлого года генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну прекращено до уточнения программы.

В кругах ракетостроителей давно идут дебаты на тему того, каким должен быть носитель — кислородно-керосиновым или метановым. Споры имеют место и относительно его облика. Соответственно, в этом десятилетии пилотируемые полеты к спутнику Земли маловероятны. Однако, исходя из сегодняшнего заявления президента, можно сделать вывод, что в общих чертах лунная программа все-таки уточнена.

Четвертый этап, изначально находившийся за горизонтом временного планирования, подразумевал уже создание полноценной лунной станции – обитаемой базы и обсерватории, начало изучения лунных недр. Именно недра Луны интересуют исследователей больше всего.

Русский с китайцем — братья по космосу

С точки зрения обывателя освоение Луны может на первый взгляд показаться слишком затратным мероприятием и не слишком перспективным мероприятием. Однако прагматическая составляющая в стремлении человека к Селене, безусловно, присутствует.

Конечно, никто не рассчитывает найти там биогенные нефть, газ или уголь, а вот железо, алюминий, титан, торий, хром, магний, калий, натрий, кремний, фосфор, редкоземельные элементы — совсем другое дело. Не говоря уж про «великий и ужасный» изотоп гелий-3, которому прочат славу топлива будущего.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с корреспондентом «Эксперта» сообщил, что реализация лунной программы имеет три цели. «Первая составляющая — мы хотим больше узнать о спутнике Земли, как он был создан, что находится на нем и в нем и так далее. Вторая, о чем говорили и ранее — полезные ископаемые. Например, говорилось о добыче на Луне дейтерия для наших электростанций. И, конечно, третья — человечество стремится исследовать новые планеты на предмет наличия условий для жизни. В этом смысле данная программа представляет большой интерес. С финансовой точки зрения она, действительно, требует особых затрат. Тут хорошо бы говорить о международном сотрудничестве, в том числе с Китаем, что делало бы ее более выгодной», — считает Олег Мухин.

Стоит отметить, что сотрудничество с той же КНР на лунном направлении уже ведется. И при нынешнем геополитическом векторе развития России, очевидно, будет только нарастать. Решающими в этом плане станут миссии «Луна-26» и «Луна-27», по итогам которых также можно будет определиться и с тяжелой ракетой для пилотируемых полетов.

«Прежде всего я бы отметил, что у нас нет утвержденной программы высадки человека на Луну. Сейчас утвержден первый этап — исследование южного полюса автоматическими средствами. Для этого идет финансирование трех космических аппаратов. Первый — “Луна-25”, который попробуем посадить в районе южного полюса. Это довольно сложно. Ни один космический аппарат не садился в районе лунных полюсов потому, что надо менять наклонение орбиты. Если учесть, что мы с 1976 года не сажали на Луну вообще ничего, то это вдвойне сложно. Сменилось два поколения конструкторов. Нынешние аппараты делают молодые люди, которые раньше этим никогда не занимались», — рассказал «Эксперту» заместитель главного редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.

«Вторая проба — “Луна-26”. Это орбитальный аппарат, который будет выведен на орбиту вокруг Луны и будет исследовать ее оттуда специальными приборами, произведенными Институтом космический исследований. Также он будет являться ретранслятором для передачи информации от посадочных аппаратов на землю. Тяжелый посадочный аппарат “Луна-27” будет оснащен богатой научной лабораторией по исследованию грунта и поиску там воды. Четвертый аппарат будет уже с автоматическим луноходом, который исследует грунт в разных местах», — добавил заместитель главного редактора «Русского космоса».

«Кроме того, мы договорились с китайцами совмещать программы, чтобы не дублировать исследования и не тратить лишние деньги. Поэтому у нас утверждена “дорожная карта” по совместном действиям, идет взаимодействие наших ученых. Когда мы обнаружим воду в достаточном количестве — а именно это тут является критерием — тогда, я считаю, мы, окончательно договорившись с Китаем, будем делать посещаемую станцию на южном полюсе, вне зависимости от того, что будут делать США по своей программе “Артемида”», — подчеркнул Игорь Маринин.

Санкции лунной программе не помеха

Оба опрошенных эксперта уверены, что санкции Запада не помешают исследованиям Луны. «Санкции неприятные, но они дают стимул поднимать научный и технический потенциал страны», — предположил Олег Мухин.

Говоря конкретно о космических технологиях, он заверил, что наша страна в этом плане является самодостаточной, а пострадают, скорее, зарубежные «партнёры». «Мы начали космическую эру, запустили первого человека в космос. Тот же МКС — это к нам американцы обратились с просьбой создать станцию», — обратил внимание вице-президент Федерации космонавтики.

«Сейчас у нас порядка 95% всей космической продукции импортозамещено. Осталось всего 5%, от которых мы избавимся за 2-3 года. Дальнейшие исследования будут проводится исключительно при использовании российских технологий», — резюмировал Игорь Маринин.

