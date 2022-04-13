Аксенов: Украинские военные сдаются из-за гуманного отношения со стороны РФ

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, более тысячи украинских морских пехотинцев в Мариуполе сдались в плен, потому что знают о гуманном обращении со стороны российских войск с военнопленными, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на пост политика в Telegram-канале.

«Более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши солдаты гуманно обращаются с пленными, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным обращением с заключенными. Это соответствует всем человеческим и божественным законам», - написал Аксенов в Telegram.

Он дополнил, что «тот, кто борется за правое дело, не может поступить иначе».

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что « в городе Мариуполь, в районе Металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий вооруженных сил Российской Федерации и подразделений ополчения Донецкой Народной Республики 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и сдались в плен».