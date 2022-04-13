Nasdaq и S&P 500: третий день падения

«Распродажа января-февраля была закуской, а не основным блюдом 2022 года», - написал главный инвестиционный стратег BofA Securities Майкл Хартнетт по итогам опроса менеджеров фондов, общая сумма под управлением которых приближается к $1 трлн. Их оптимизм по поводу глобального роста упал рекордно низко. Доля инвесторов, ожидающих ухудшения состояния экономики, вышла на максимальный уровень за всю историю наблюдений — 71%.

В мировом инвестиционном сообществе нарастают страхи перед глобальной рецессией. Именно ее опрошенные управляющие выбрали в качестве главного «хвостового риска». Так называют редкие события (с хвоста кривой распределения), способные сильно повлиять на портфель. Первая их тройка выглядела так: мировая рецессия (26%), «ястребиные» центробанки (25%) и инфляция (21%).

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Любопытно, что все три риска, по сути, указывают на одну и ту же историю, развивающуюся на наших глазах. Чем сильнее растет инфляция, тем более «ястребиными» становятся центробанки. А слишком резкое ужесточение ими денежно-кредитной политики уже ведет к рецессии. Если же при этом не удастся справиться с инфляцией, то результатом станет стагфляция. Ожидания последней, как показал опрос управляющих, подскочили до самого высокого уровня с августа 2008 года.

И их портфели начинают отражать эти взгляды. Длинные позиции у них теперь в нефти и другом сырье, секторах ресурсов и здравоохранения. Короткие – в облигациях и циклических акциях (промышленных, дискреционных и других).

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64% инвесторов ожидает, что индекс S&P 500 опустится ниже 4000 пунктов (вторник он закрыл на отметке 4397,45). При этом «пут-опцион ФРС» (момент, когда регулятор решит изменить политику, чтобы остановить распродажи) находится по оценке мировых управляющих на отметке 3637 пунктов – на 17,3% ниже закрытия вторника.

В таких условиях трудно ожидать иных ралли, кроме «медвежьих», подпитываемых не столько верой в будущее бизнеса или даже избыточной ликвидностью, сколько закрытием коротких позиций. Аналитики BofA Securities предлагают пока что использовать подобные подъемы только для продажи акций. Один из них произошел в начале торгов вторника.

Микро-ралли на макроэкономической статистике

Накануне объявления Минтруда США о мартовской инфляции как акции, так и облигации снижались. Четыре из пяти предыдущих дней американские фондовые индексы завершили в «красной зоне», а один – около нуля. Мировой индекс MSCI упал до минимума почти за месяц.

Доходность казначейских облигаций переписывала многолетние максимумы. По ходу падения росли и короткие позиции.

Утром во вторник в минусе предсказуемо торговались европейские акции и фьючерсы на американские индексы. Доходность U.S. 10 Year Treasury достигла 2,836% - максимума с декабря 2018 года.

Консенсус-прогнозы предполагали, что инфляция вырастет с февральских 7,9% до 8,4%. Это теоретически давало очередные аргументы для ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, но принципиально на нее не влияло (то, что в марте был рост, понятно давно). И Минтруд сообщил, что в марте инфляция была чуть выше ожиданий – 8,5%. Это максимум с декабря 1981 года.

Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) выросла до 6,5% - максимум с августа 1982 года. Но за месяц цены прибавили 0,3%, хотя ожидалось 0,5%. Это было заслугой самого большого падения цен на подержанные автомобили с 1969 года. Аналитики заговорили о том, что данные марта намекают на то, что именно на этот месяц пришелся пик цен.

Этого оказалось достаточно, чтобы фьючерсы на американские индексы (торги акциями еще не начались) взлетели. Подскочили и облигации. А затем открылись торги в США и акции здесь тоже взлетели. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,1%. S&P 500 – на 1,3%, а Nasdaq Composite на 2%.

Часть «коротких позиций» была закрыта на факте, ради которого открывалась, тем более что статистика не оказалась неожиданно драматической. Особого наплыва других покупателей не наблюдалось. Все ралли заняло порядка получаса, а затем котировки стали проседать и за пару часов до окончания торгов ушли в «красную зону».

По итогам дня S&P 500 снизился на 0,34%, Nasdaq Composite – на 0,3%, Dow Jones Industrial Average – на 0,26%. Для первых двух это третий день падения подряд.

Nasdaq Composite от возвращения на территорию «медвежьего рынка» (минус 20% от исторического максимума), с которой он вырвался в марте, вновь отделяет лишь 4%. Распродажа чувствительных к ставкам акций роста влияет на него особенно сильно. Но хотя индексы заметно просели, а немало акций потеряло и по нескольку десятков процентов, их все еще нельзя назвать дешевыми.

«Хотя это и правда, что цены на многие высоко взлетевшие акции драматически упали, у них может быть еще больше пространства для снижения, - говорил во вторник Bloomberg стратег Strategas Securities Райан Грабински. – Необходимо задаться вопросом, сколько инвесторы будут готовы заплатить за эти спекулятивные имена, когда капитал перестанет быть бесплатным. Не говоря уже о том, что многие из этих компаний приносят нулевую прибыль и чаще всего требуют дополнительного капитала для финансирования своего бизнеса».