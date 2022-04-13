АСИ поможет предпринимателям реализовать проекты по развитию технологий и соцсферы

Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало новый отбор проектов по развитию технологий и социальной сферы. Подать заявку можно до 30 июня 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Агентство будет помогать бизнесу преодолевать административные барьеры, окажет поддержку в коммуникации с федеральными и региональными органами власти и госкомпаниями. Также предпринимателям помогут найти партнеров и инвесторов и предоставят возможность участвовать в акселераторах экосистемы АСИ и партнеров.

Подать заявки можно по четырем направлениям. Первое - «Качество жизни». Это инициативы, направленные на развитие партнерства государства, бизнеса, НКО для решения социальных задач, создания условий для повышения уровня качества и продолжительности жизни людей.

Второе - «Технологии» – проекты, которые за счет применения новых технологий помогают развивать приоритетные отрасли экономики. Например, позволяют достичь заметного роста в промышленности, энергетике, IT и телекоммуникациях, логистике, транспорте и ряде других отраслей.

Третье - «Актуальные навыки» – проекты, ориентированные на подготовку кадров по различным профилям, а также для внедрения новых форм занятости и самореализации граждан.

Четвертое направление - «Предпринимательство». Это решения и инициативы, направленные на повышение уровня кооперации предпринимателей и открытие новых возможностей для бизнеса и предпринимательских сообществ.

Подать заявку можно на официальном сайте АСИ.