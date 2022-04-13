Авиакомпания Red Wings в мае увеличит частоту рейсов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург

Авиакомпания Red Wings собирается в ближайшие недели увеличить количество перелетов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург.

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Сейчас перевозчик осуществляет рейсы по этому маршруту три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. С 5 мая планируется добавить рейс по четвергам, а с 5 июня — по воскресеньям.

Уточняется, что полеты будут производиться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Компания Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку российских перевозчиков, она специализируется на регулярных и чартерных рейсах. Базовые аэродромы — «Домодедово» (Москва), «Пулково» (Санкт-Петербург), «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск), а также аэропорт Омска, «Большое Савино» (Пермь) и подмосковный «Жуковский».

АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» управляется УК «Аэропорты Регионов», это главный запасной аэродром московского авиаузла.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Red Wings объявила о начале перелетов из Нижнего Новгорода в Ереван. Столица Армении стала первым международным направлением Red Wings из нижегородского аэропорта. В авиакомпании отмечают, что самолеты SSJ-100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими компаниями, что позволит перевозчику выполнить обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.