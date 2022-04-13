S7 сообщила об открытии рейса из Москвы в Нальчик

Авиакомпания S7 с 30 апреля запускает новый авиарейс по маршруту Москва — Нальчик — Москва.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя входящего в состав холдинга «Новапорт» аэропорта «Нальчик» (Кабардино-Балкария) Ислама Шомахова.

«Полеты будут осуществляться из аэропорта Домодедово в Нальчик на ежедневной основе на комфортабельных самолетах Airbus A320neo», — сообщил Шомахов.

В конце марта новый российский лоукостер Citrus, входящий в S7 Group, сообщил о приостановке намеченного на июль запуска летных программ. Отмечалось, что решение связано с ограничением поставок воздушных судов, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы. Предполагалось, что парк лоукостера Citrus будет состоять из новых самолетов Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров было подписано, ежегодно компания собиралась докупать по шесть-восемь лайнеров. К 2024 году численность воздушного парка Citrus планировалось увеличить до 20 самолетов.

Министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 22 марта заявил, что S7 планирует вернуть в эксплуатацию отечественные дальнемагистральные самолеты Ил-96 и Ил-86. По его словам, договоренность о том, что два грузовых Ил-96 и три Ил-86 будут в ближайшее время достроены и переданы перевозчику, достигнута им с главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Ранее компания уже летала на Ил-86; в настоящее время коммерческая эксплуатация этого типа воздушных судов авиаперевозчиками не ведется.

Необходимость возвращения в эксплуатацию ряда типов отечественных самолетов, разработанных еще в советские времена, возникала из-за санкций Запада, наложенных на состоящий в основном из американских и европейских воздушных судов флот отечественных авиакомпаний.

S7 — крупнейшая в России частная авиакомпания, основанная супругами Владиславом и Наталией Филевыми.