Банк России спрогнозировал дальнейшее ускорение инфляции

Рост потребительских цен в марте резко ускорился и достиг 7,53% (с поправкой на сезонность) — максимума за последние 20 лет. Ценовой скачок стал результатом существенного ослабления рубля и всплеска потребительского спроса, произошедших в условиях вводимых санкций, говорится в докладе Центробанка.

«В марте ускорился рост цен практически на все товары и услуги. Основными факторами были ослабление рубля, произошедшее в первой половине месяца, и всплеск потребительского спроса, вызванный введением новых внешних санкций. В ближайшее время годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы — месячные приросты все еще будут превышать значения сопоставимых месяцев прошлого года», — говорится в пояснении Банка России.

По данным ЦБ, в первом квартале текущего года номинальный курс рубля снизился примерно на 40% к трем основным валютам торговых партнеров (доллару США, евро и китайскому юаню). Основное ослабление рубля пришлось на первую половину марта: к середине марта рубль был примерно в 1,5 раза слабее, чем в среднем за февраль. Это повлияло на повышение спроса на отдельные товары и услуги. Во второй половине марта рубль начал укрепляться, и к концу марта ослабление составляло уже около 10% к среднему за февраль. Тем не менее повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое проинфляционное влияние, считают в ЦБ.

«Проводимая денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — заключили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в марте выросла до 9,52% с 6,42% в феврале. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, повысилась до 10,96%. Резкое повышение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции указывает на значительный рост цен по широкому кругу потребительских товаров и услуг в марте, вызванный изменением внешних условий и всплеском потребительского спроса, пояснил регулятор.

