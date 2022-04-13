Более 20 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки за неделю — вице-мэр Ефимов

Более 20 тысяч предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору мер государственной поддержки за первую неделю, после его запуска на сайте Центра поддержки экономики Москвы, сообщил 13 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Только 4 апреля, в день запуска агрегатора, сайт посетили более шести тыс. человек. Число просмотров страниц сайта в этот день превысило 14,5 тыс., а за всю неделю, с 4 по 10 апреля, зафиксировано почти 50 тыс. просмотров, из которых 80% приходится на страницы мер поддержки», — сказал Владимир Ефимов.

Сервис содержит более 100 федеральных и городских мер поддержки бизнеса, которыми могут воспользоваться предприниматели Москвы. Пользователю нужно выбрать из выпадающего списка сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса и направления поддержки. Система автоматически покажет меры господдержки, доступные для конкретного предприятия, а также даст их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.

Наибольший интерес у посетителей вызвали гранты для предпринимателей на создание или развитие малого и среднего бизнеса (МСП), а также финансовая поддержка инновационного импортозамещения, компенсации МСП расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, гранты на приобретение и лизинг оборудования, кредитные программы для малого и среднего бизнеса, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Центр поддержки экономики города Москвы создан в разгар пандемии весной 2020 года для оперативного взаимодействия между бизнесом и властью. Он участвовал в разработке антикризисных решений правительства Москвы по поддержке столичной экономики общим объемом около 100 млрд рублей.