Такой высокой инфляции в Великобритании не было тридцать лет

Статистические агентства европейских стран отчитываются сейчас по мартовской инфляции. Картина складывается для Старого Света, мягко говоря, невеселая. В Евросоюзе в прошлом месяце инфляция достигла рекордных 7,5% и наверняка продолжит устанавливать рекорды и дальше. Это, конечно, средняя «по больнице» инфляция. В ряде европейских стран она значительно выше. В Испании и Бельгии, например, базовая инфляция вплотную приблизилась к 10% (9,8% и 9,3% соответственно).

Приблизительно такая же, как в среднем по ЕС, инфляция и в Великобритании. В марте она, по данным Национального управления статистики (ONS), выросла до 7%, что является максимумом за 30 лет. Последний раз такой высокой инфляция на Британских островах была в 1992 году. Британцам остается утешаться тем, что в континентальной Европе и особенно в США, где цены выросли в марте на 8,5%, она все же ниже, хотя утешение, конечно, слабое.