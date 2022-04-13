Такой высокой инфляции в Великобритании не было тридцать лет

Статистические агентства европейских стран отчитываются сейчас по мартовской инфляции. Картина складывается для Старого Света, мягко говоря, невеселая. В Евросоюзе в прошлом месяце инфляция достигла рекордных 7,5% и наверняка продолжит устанавливать рекорды и дальше. Это, конечно, средняя «по больнице» инфляция. В ряде европейских стран она значительно выше. В Испании и Бельгии, например, базовая инфляция вплотную приблизилась к 10% (9,8% и 9,3% соответственно).
Приблизительно такая же, как в среднем по ЕС, инфляция и в Великобритании. В марте она, по данным Национального управления статистики (ONS), выросла до 7%, что является максимумом за 30 лет. Последний раз такой высокой инфляция на Британских островах была в 1992 году. Британцам остается утешаться тем, что в континентальной Европе и особенно в США, где цены выросли в марте на 8,5%, она все же ниже, хотя утешение, конечно, слабое.
Аналитики ожидали роста инфляции до 6,7%. Для сравнения: в феврале она была 6,2%.
Быстрее всего – на 30,7% (в феврале - 22,3%) цены в королевстве росли в марте на автомобильное топливо. Резко выросли по сравнению с мартом прошлого года и февралем и цены на продукты питания – на 5,9% и 5,1% соответственно.
В апреле инфляция совершит еще более резкий скачок, потому что в нее будет включен рост цен на электроэнергию на 54% (!) в среднем, который вступил в силу 1 апреля и не попал в расчеты за март.
Базовый индекс потребительских цен (CPI), в который не входят продукты питания, электроэнергия, спиртное и табачные изделия, составил 5,7%. В феврале он был 5,2%, а по прогнозам специалистов должен был подняться до 5,4%.
«В марте опять произошел резкий скачок цен,- приводит сайт sharecast.com комментарий главного экономиста ONS Гранта Фитцнера.- Больше всего выросли цены на бензин и мебель. После прошлогоднего снижения резко поднялись в марте цены в ресторанах и гостиницах…
Продолжился рост цен товаров и изделий, которые вывозят из британских фабрик и заводов. Быстрее всего роспа стоимость металлов и транспорта, а цены на продукты питания достигли максимума за десятилетие. Сильно выросли цены на сырье, особенно на нефть».
В марте Управление бюджетной ответственности (OBR) сделало неутешительный прогноз. Экономисты OBR считают, что в четвертом квартале 2022 года инфляция потребительских цен поднимется до 8,7%, уже 40-летнего максимума.
«Не секрет, что в апреле инфляция вырастет еще больше,- говорит старший экономист Capital Economics Рут Грегори.- Рост цен на коммунальные услуги на 54% прибавит инфляции ошеломительные 1,6%. Полагаем, что CPI в апреле увеличится приблизительно до 8,5%. Мы считаем, что в этом месяце инфляция достигнет пика, но она, по нашему мнению, все равно останется большую часть года выше 7%, а в 2023 году опустится до 3 с лишним процентов. Такая высокая инфляция может заставить Bank of England поднять учетную ставку выше, чем предполагалось ранее. В следующем году она может вырасти до 2%».
Не удивительно, что невеселое настроение царит сейчас и в Казначействе Ее Величества (Министерстве финансов Великобритании). Министр финансов Риши Сунак предупредил парламентариев, что следует готовиться к существенному ухудшению ситуации в экономике и финансах. Соединенному Королевству, подчеркнул он, угрожает рекордное падение уровня жизни населения.