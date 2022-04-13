Число случаев COVID-19 в мире превысило 500 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 13 апреля достигло 500 363 741, согласно данным Американского университета Джона Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерло 6 183 944 человека, передает «Интерфакс».

В список стран с более чем 20 миллионами случаев заражения вошли Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Франция.

На первом месте по количеству инфицированных и умерших находятся США, где было выявлено 79 517 492 инфицированных COVID-19, число умерших составило 967 552.

Второе место в этом рейтинге заняла Индия. В стране число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 990 991, а число смертей от последствий заражения вирусом - 515 850 случаев.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где было инфицировано 29 361 024 человека, из них 655 234 умерли.

Франция заняла четвертое место. В стране было зарегистрировано в общей сложности 23 миллиона 565 тысяч 274 инфицированных и 141 тысяча 54 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике важнейших мировых событий, уровень смертности на 1 миллион населения планеты в воскресенье утром составил 777,8. В США на 1 миллион жителей умерло 2 тысячи 973 человека, в Индии - 368, в Бразилии - 3 тысячи 45, во Франции - 2 тысячи 138.