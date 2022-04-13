Гала-концерт к 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева "Нет песни без тебя"

23 апреля в Государственном Кремлёвском дворце Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит гала-концерт с участием Арт-проекта «ТенорА XXI века» и Николая Рябухи, посвящённый памяти Муслима Магомаева. В этот вечер прозвучат хиты «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Скажите, девушки», «Мелодия», «Благодарю тебя», «Синяя вечность» и другие известные песни из репертуара великого певца.

Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений. В 60-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом (Франция, Болгария, Польша, Канада, Финляндия, Иран и др.). В 1969 и 1970 гг. в Каннах на Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий (MIDEM) М.Магомаев получил «Золотой диск» за многомиллионные тиражи грампластинок. В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей.

В составе Лауреатов Премии Москвы и Премии «Национальное достояние России» Арт-проекта «ТенорА XXI века» солисты престижных московских и европейских оперных театров – Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова, LEIPZIG OPER (Германия). Несмотря на то, что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах, несколько раз в году участники проекта собираются вместе. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать!

В гала-концерте 23 апреля также примет участие талантливый певец и композитор Николай Рябуха - лауреат международных конкурсов, солист Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна, стипендиат Александры Пахмутовой. Его великолепный бархатный бас-баритон с первых же минут покоряет слушателей. Диапазон возможностей певца необычайно широк - от лирической песни и романса до зажигательных хитов.

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов.