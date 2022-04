«Группа ГАЗ» поставила в Якутию 100 экологически чистых автобусов к 100-летнему юбилею региона

«Группа ГАЗ» изготовила для Республики Саха (Якутия) 100 экологически чистых автобусов на сжатом природном газе (compressed natural gaz, CNG). В рамках контрактов, заключенных в конце прошлого года, в регион отгружено 55 единиц КАвЗ-4270 LE (low entry — низкий вход), 10 машин КАвЗ-4238, а также 35 автобусов «Вектор NEXT 8.8» в модификации «Доступная среда». Официальная передача автобусов запланирована на 27 апреля — День Республики, который отмечается в Якутии.

Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии, подчеркнул: «Все автобусы работают на экологически безопасном топливе. Уверен, что горожане в скором времени оценят комфорт нового общественного транспорта. Надеюсь, что автобусы дадут толчок развитию газомоторной инфраструктуры в регионе и в целом переходу на газомоторное топливо».

Машины изготовлены в северном исполнении, позволяющем обеспечить бесперебойную работу при экстремально низких температурах и комфортную температуру в салоне. В спецкомплектацию транспорта входит утепленное рабочее место водителя, двойные стеклопакеты, дополнительные отопители, термошумоизоляция кузова, тормозные и гидравлические шланги, рассчитанные на температуру окружающего воздуха до -50°С, а также газовые баллоны в арктическом исполнении, выдерживающие температуру до -65°С. Система кондиционирования позволяет обеспечить комфорт перевозок в летнее время.

КАвЗ-4270 LE — полунизкопольный автобус среднего класса с низким уровнем входа, без ступеней и с механической аппарелью. Использование таких машин расширяет городскую безбарьерную среду. Система «книлинг» (регулируемый наклон автобуса в сторону дверей) обеспечивает удобную посадку/высадку всем категориям пассажиров даже на необорудованных остановках. Просторная накопительная площадка позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски. Автобус комплектуется газовым двигателем ЯМЗ-536 мощностью 210 л.с. Шесть расположенных на крыше автобуса газовых баллонов общей емкостью 662 л обеспечивают запас хода до 350 км. Машина предназначена для работы на маршрутах с высоким пассажиропотоком и рассчитана на перевозку 90 человек. Пневматическая подвеска обеспечивает мягкость хода и комфорт пассажиров во время поездки.

«Вектор NEXT 8.8» CNG в модификация «Доступная среда» — городской автобус среднего класса, адаптированный под перевозку маломобильных пассажиров. Это самая вместительная модель из флагманской линейки Павловского автобусного завода, работающей на природном газе. Автобус «Вектор NEXT 8.8» рассчитан на 59 пассажиров, включая 23 сидячих места. Низкий уровень пола в задней части автобуса, просторная накопительная площадка, кнопка связи с водителем и механическая аппарель обеспечивают легкий доступ в автобус для маломобильных пассажиров. Пневматическая подвеска с электронным управлением позволяет опустить заднюю часть кузова, облегчая посадку и высадку. «Вектор NEXT 8.8» CNG оснащен газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км. Благодаря интегральному рулевому управлению и оригинальной передней подвеске «Вектор NEXT 8.8» CNG отличается хорошей управляемостью и плавностью хода на дорогах различных категорий.

КАвЗ-4238 CNG — автобус среднего класса, предназначенный для работы на пригородных и междугородных маршрутах. Компримированный природный газ (метан) заправлен в пять баллонов, расположенных под днищем автобуса. Запас топлива позволяет пройти на одной заправке до 550 км. Автобус комплектуется газовым двигателем ЯМЗ-536. Просторные багажные отсеки позволяют перевозить даже нестандартный багаж: велосипеды, спортивный и садовый инвентарь, крупные чемоданы. Полки для ручной клади в салоне, индивидуальные сервис-блоки и мягкие эргономичные кресла обеспечивают комфорт при дальних поездках. Автобус рассчитан на перевозку 40 пассажиров.

«Группа ГАЗ» является ведущей компанией в России по производству коммерческого транспорта на газовом топливе. Компания выпускает автобусы, легкие коммерческие, грузовые автомобили на сжатом природном газе. Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива.