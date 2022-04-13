Индия увеличивает импорт российской нефти

Компания Indian Oil Corporation (IOC) в рамках последнего тендера, который был проведен накануне, отказалась от закупки нескольких высокосернистых сортов нефти, включая российскую Urals.

Однако это всего лишь разовая акция, вызванная техническими причинами. Экспорт российской нефти в Индию продолжает расти ускоренными темпами, вопреки давлению США.

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Нефтяной разворот на Восток

Сообщение агентства Reuters о возможном исключении российской марки нефти Urals из индийского тендера поначалу обеспокоило наблюдателей. До этого в марте ряд крупных западных нефтяных компаний (Shell, BP, Eni) вышли из российских проектов и заявили о прекращении закупок нашей нефти. К тому же, США, Великобритания и Канада вообще объявили РФ нефтяное эмбарго. Были сложности с проведением поставок через независимых от транснациональных нефтяных компаний трейдеров, так как банки не открывали аккредитивы, а судовладельцы придерживали танкеры из-за отсутствия их страхования. Приходилось придумывать схемы по перевалке нефти с танкера на танкер в открытых морях и океанах.

В этой ситуации поворот нефтяного экспорта с Запада на Восток должен выправить ситуацию. В последнее время особое внимание мировых СМИ сосредоточено на Индии, которая 85% своих потребностей в сырой нефти обеспечивает за счет импорта, занимая при этом третье место в мире по использованию углеводородов в национальной экономике.

В прошлом году российские поставки нефти в эту страну доросли до 4,2 млн тонн, что составило до 2% от всего индийского нефтяного импорта. С учетом еще меньших поставок российского СПГ, в 2021 году российская доля в индийском энергетическом балансе не превышала 1%. В начале этого года стороны на высшем уровне договорились существенно ее увеличить. По разным оценкам, до 5% от энергобаланса.

Мартовские проблемы резко ускорили двустороннее энергетическое сотрудничество. По сообщениям Reuters и Bloomberg, ряд индийских компаний договорились с российскими экспортерами о поставках в мае порядка 5 млн тонн. В частности, только Indian Oil Corporation (IOC) приобрела у трейдера Vitol 3 млн тонн. И это была вторая закупка. В целом эта индийская компания приобрела 6 млн тонн российской нефти с поставками в мае-июне тепкущего года.

Ценового конфликта нет

По оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, уже итоги первого квартала превысили весь прошлый год. В марте ежесуточные поставки по сравнению с мартом прошлого года выросли в четыре раза — до 360 тыс. баррелей.

Это произошло во многом из-за экстраординарных ценовых скидок российской стороны. Отрицательная премия, по данным Bloomberg, достигала 35 долларов за баррель, тогда как до конца февраля она составляла не более 1-2 долларов. Более того, в начале февраля на средиземноморские НПЗ Urals поставлялся по цене Brent.

Правда, сейчас ситуация на индийском нефтяном рынке непростая. Станислав Митрахович сообщил «Эксперту» о существенном снижении скидок. Новые логистические цепочки уже налажены и поэтому Urals можно продавать и дороже.

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Однако сообщение Reuters о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation в рамках последнего тендера отказалась от закупки Urals, не является подтверждением какого-либо ценового конфликта. Тем более, что сама компания никак не прокомментировала эту новость. Дело в том, что тендер 12 апреля проводился в интересах дочерней компании IOC, которая занимается переработкой в основном лёгких сортов нефти. Тогда как Urals скорее относится к тяжелым сортам из-за высокого содержания серы. Не случайно, IOC сняла с торгов еще несколько не российских, но также высокосернистых сортов: Das из ОАЭ, а также американских Eugene Island и Thunder Horse.

Хинди Руси нефть, нефть

Станислав Митрахович уверен, что поставки Urals в Индию, несмотря на эскапады Вашингтона, будут только расти. И дело не столько в цене, которая в любом случае будет значительно ниже Brent. Индийские и российские нефтекомпании уже достаточно давно ведут совместный бизнес. И пока никто из индийских нефтяников не объявлял об уходе с российских проектов.

Так, в 2016 году «Роснефть» продала 49,9% акций АО «Ванкорнефть» консорциуму индийских нефтяных компаний (50,1% акций остались у российской компании). 23,9% акций отошли Oil India Limited, а также Indian Oil Corporation (той самой, которая закупила до 6 млн тонн с поставкой в мае-июне, и исключившей из последнего тендера Urals из-за высокой сернистости) и Bharat PetroResources. Еще 26% купила крупнейшая (30% поставок на внутренний рынок сырой нефти) индийская нефтяная госкомпания Oil and natural Gas Corporation (ONGC).

Напомним, Ванкорское нефтегазоносное месторождение, расположенное на севере Красноярского края, введено в эксплуатацию в 2009 году и считается одним из самых перспективных в России. А ONGC также является участником проекта «Сахалин-1».

В свою очередь, «Роснефть» 21 августа 2017 года приобрела 49,13% акций крупнейшей в Индии частной нефтегазовой компании ESSAR Oil. Столько же акций приобрел консорциум сингапурских и российских нефтетрейдеров. Поделился собственностью материнский холдинг, принадлежащий братьям Шаши и Рави Руйо. Помимо разного рода выигрышей, «Роснефть» получила оперативный контроль над вторым по мощности (20 млн тонн в год) НПЗ в городе Вадинар.

Получается, что «Роснефть» фактически поставляет часть нефти в Индию на свои собственные мощности. Таким образом, возможности для разворота российского нефтеэкспорта с Запада на Восток, во всяком случае в случае с Индией, реалистичны. И поэтому новые примеры прекращения закупок российской нефти западными трейдерами (13 апреля об этом объявил Vitol) если и приведут к сокращению экспорта углеводородов, то умеренному.