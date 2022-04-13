Инна Чурикова открыла проект "Живые Мемори. 2 сезон"

О чем проект

«Живые мемории» – большой медиапроект и одновременно фильм-путешествие, погружающий зрителя в прошлое России XIX-XX вв. Оно оживает в личных, порой интимных воспоминаниях ее выдающихся деятелей.

В основе каждой из 10 серий, которая длится 7-11 минут, – личное свидетельство писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей того времени. Их подлинные и волнующие рассказы – идеальная возможность увидеть наше общее прошлое глазами очевидцев.

Среди героев первого сезона «Живых Меморий» были Иван Бунин, Михаил Нестеров, Великая княгиня Ольга Романова. Голосами их воспоминаний стали Алексей Гуськов, Евгений Князев, Галина Тюнина, Анатолий Белый, Кирилл Пирогов и др.

Лицами и голосами 2 сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов.

Они оживили воспоминания жены Фёдора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова. А музыкальным сопровождением серии стала ранняя Сюита d-moll (1891) Рахманинова в исполнении самого Мацуева.

Как это сделано

«Живые мемории» – масштабный медиапроект, он объединяет в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Видеоряд создан ведущими художниками анимации, музыка написана современными композиторами. Все эпизоды составляют единый альманах, который показывается в городах, связанных с героями мемуаров.

Партнерами каждой серии 2 сезона «Живых меморий» выступили российские музеи и университеты: от Крыма до Владивостока. Они подарили авторам проекта возможность своими глазами увидеть места, где жили и творили герои «Меморий», изучить архивы и проникнуться духом истории. Это Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка», Музей истории ГУЛАГа, Смоленский государственный университет, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова и др. В каждом из них мы покажем весь киноальманах.

В прокате «Живые Мемории. 2 сезон» - со следующей недели в кинотеатре «Иллюзион».

На 15 апреля запланировано открытие уличная экспозиция «Живые Мемории». В течение месяца Тверской бульвар будут украшать постеры с артистами проекта, яркие кадры из анимации, цитаты из мемуаров и информация о героях киноальманаха.