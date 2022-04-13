Италия и Испания вступили в схватку за алжирский газ

Итальянские и испанские дипломаты встретились, чтобы обсудить… алжирский газ. Марио Драги договорился 11 апреля в Алжире об увеличении в 2023-24 годах и без того немалых поставок газа (22,5 млрд м³) еще на 9 миллиардов кубов, что составляет 12% необходимого стране газа. В Мадриде новость о соглашении вызвала сильную тревогу. Испанцы опасаются, что у них теперь возникнут серьезные проблемы с «голубым топливом». Испанцы и алжирцы долго ведут переговоры о поставках алжирского газа в Испанию, но никак не могут договориться о цене. В Испании боятся, что сделка с Италией резко усилит позицию Алжира на этих переговорах и позволит им диктовать условия. К тому же, у Алжира, не без оснований беспокоятся в Мадриде, могут возникнуть логистические проблемы с поставками газа на Пиренейский полуостров.
Испанские и итальянские дипломаты заявили позиции своих стран и договорились о новой встрече в конце апреля. Обе страны давно получают газ из Алжира, который поступает по трубопроводам, связывающих их с Алжиром. Раньше алжирского газа хватало всем, но сейчас в связи с твердым намерением Европы отказаться от российского газа и сокращением добычи газа в самом Алжире возникли большие проблемы.
«Два последних десятилетия добыча газа в Алжире неуклонно снижается»,- приводит Bloomberg слова аналитика Итальянского института международных политических исследований Матео Вилла.
Опасения испанцев вполне обоснованы, потому что снижение превышает 40%. Это значит, что сейчас алжирский газ скорее всего станет предметом острой конкуренции между европейскими странами, пытающимися ослабить зависимость от газа из России.
Переговоры между представителями испанской компании Naturgy Energy Group SA, являющейся оператором газопровода «Медгаз», по которому газ поступает из Алжира на Пиренейский полуостров, с октября прошлого года, т.е. уже более полугода ведут переговоры с алжирской газовой компанией Sonatrach Group. Разногласия возникли в конце 2021 года, когда Алжир, у которого напряженные отношения с Марокко, перестал поставлять газ в Испанию по второму газопроводу, проходящему через его территорию. Мадриду пришлось срочно заменять «марокканский» газ дорогим сжиженным газом (СПГ).
Правительство Испании и руководство Naturgy неоднократно заявляли, что Алжир – надежный партнер, который всегда выполняет условия контрактов. Министр энергетики Испании Тереза Рибера ранее заявила, что переговоры о цене - частное дело несмотря на то, что Sonatrach является государственной компанией.
По словам представителя МИД Италии, руководители внешнеполитических ведомств двух южно-европейских стран встретятся в ближайшие недели. Он также подчеркнул, что Италия и Испания находятся в постоянном контакте по этому вопросу и что между странами «отличные отношения».
В последние месяцы Испания увеличила импорт СПГ, главным образом, из США, и уменьшила зависимость от Sonatrach. На Пиренейском полуострове находится более четверти европейской СПГ-инфраструктуры, но далеко не вся она используется.
Италия, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, хорошо знакомые с ситуацией, пытается помочь испанцам найти новые поставки СПГ и предпринимает усилия, чтобы их сделка с Алжиром не повлияла на поставки алжирского газа в Испанию. Однако Naturgy уже и так покупает достаточно большие объемы сжиженного газа и не очень понятно, как Рим может помочь с поисками новых поставщиков.
В долгосрочной перспективе Алжир, конечно, может увеличить экспорт газа. В феврале 2022 года испанский газовый оператор Enagas SA заявил, что он планирует с алжирскими партнерами расширить основной газопровод «Медгаз». Глава Sonatrach Туфик Хаккар, со своей стороны, заявил новостному агентству APS, что Алжир усиливает разведку газовых месторождений и что через четыре года ожидается удвоение объемов добычи. Однако сейчас, по словам того же Хаккара, у Алжира всего лишь несколько «лишних» миллиардов кубов газа. Экспорт алжирского газа сейчас сдерживает недостаток инвестиций в газовую отрасль и быстрый рост потребления газа в самом Алжире.