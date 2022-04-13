Италия и Испания вступили в схватку за алжирский газ

Итальянские и испанские дипломаты встретились, чтобы обсудить… алжирский газ. Марио Драги договорился 11 апреля в Алжире об увеличении в 2023-24 годах и без того немалых поставок газа (22,5 млрд м³) еще на 9 миллиардов кубов, что составляет 12% необходимого стране газа. В Мадриде новость о соглашении вызвала сильную тревогу. Испанцы опасаются, что у них теперь возникнут серьезные проблемы с «голубым топливом». Испанцы и алжирцы долго ведут переговоры о поставках алжирского газа в Испанию, но никак не могут договориться о цене. В Испании боятся, что сделка с Италией резко усилит позицию Алжира на этих переговорах и позволит им диктовать условия. К тому же, у Алжира, не без оснований беспокоятся в Мадриде, могут возникнуть логистические проблемы с поставками газа на Пиренейский полуостров.

Испанские и итальянские дипломаты заявили позиции своих стран и договорились о новой встрече в конце апреля. Обе страны давно получают газ из Алжира, который поступает по трубопроводам, связывающих их с Алжиром. Раньше алжирского газа хватало всем, но сейчас в связи с твердым намерением Европы отказаться от российского газа и сокращением добычи газа в самом Алжире возникли большие проблемы.