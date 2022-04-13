Как бизнесу сэкономить на аренде?

Как это сделать, рассказали в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственном столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Льготные программы аренды

Снизить арендные платежи можно, арендуя помещения у Москвы. Для предпринимателей это означает не только более доступную цену, но и полную прозрачность сделки, а также гарантию стабильного размера арендной платы.

Какими программами аренды могут воспользоваться московские предприниматели?

Аренда по льготной начальной ставке от 5000 рублей за 1 квадратный метр в год или от 1000 рублей за квадратный метр в год для подвальных или полуподвальных помещений. Назначение таких помещений – свободное, поэтому предприниматель имеет право разместить там любой бизнес. Арендатор, получающий такую пониженную ставку, выбирается по итогам торгов. Это могут быть как компании и ИП, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые. Договор заключается на 10 лет.

Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для тех, кто хочет открыть частный детский сад или школу либо вести бизнес в историческом здании. Но здесь есть важное условие – арендатору нужно будет провести ремонт или реконструкцию объекта. Льготная ставка будет применяться только после завершения ремонтных работ.

Для арендаторов «со стажем», то есть для тех, кто давно арендует недвижимость у города и заключил договор без торгов, действует особая ставка 3800 рублей за 1 квадратный метр в год. Льгота предоставляется тем, кто работает в одной или нескольких сферах: здравоохранение, ветеринария, образование, производство, бытовое обслуживание, торговля товарами продовольственной группы, социальное питание, физкультура и спорт, культура. Сниженная ставка арендной платы также предусмотрена и для тех, кто принимает на работу инвалидов.

Еще один немаловажный фактор в 2022 году – если заключен договор аренды с городом, можно рассчитывать на дополнительную антикризисную поддержку. Например, в нынешних условиях столичные власти ввели мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки, собственность которых не разграничена, и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города. Кроме того, предприниматели – арендаторы нежилых городских помещений могут обратиться за отсрочкой по оплате за II квартал 2022 года. На льготы также могут рассчитывать и арендаторы земельных участков, работающие в определенных отраслях. Подробнее об антикризисных решениях в условиях экономической нестабильности можно узнать в новом спецпроекте МБМ – «Важное для бизнеса 2022».

Онлайн-продукты МБМ для помощи с арендой и покупкой

В помощь тем, кто арендует или планирует арендовать помещение у города Москвы, на портале mbm.mos.ru есть бесплатные онлайн-продукты. С их помощью можно задать вопросы специалистам и уточнить процесс участия в торгах, найти выгодные варианты для аренды и покупки или даже получить бесплатное рабочее место в коворкинг-центре.

Какими онлайн-продуктами могут воспользоваться московские предприниматели?

Сегодня нет необходимости привлекать к поиску площадей для работы риелторов или иных посредников. На портале mbm.mos.ru, созданном для поддержки столичных предпринимателей, можно бесплатно воспользоваться услугой «Подбор городских помещений для бизнеса» и найти надежные варианты для аренды или покупки по выгодным ценам и с учетом ваших пожеланий и возможностей.

Как это сделать?

Заполните заявку. В форме укажите желаемые параметры помещения: округ, площадь объекта, цену за квадратный метр, назначение. Отправьте заявку, указав свои персональные данные. Специалисты МБМ подберут подходящие варианты помещений по заданным параметрам и направят их вам на электронную почту.

Обратите внимание, что воспользоваться онлайн-услугой могут как начинающие, так и действующие предприниматели.

Городские помещения реализуются на торгах. И если вас заинтересовало помещение, но нет опыта участия в них, можно проконсультироваться со специалистами МБМ. По итогам консультации вы получите пошаговую инструкцию по участию в торгах, а также более подробно ознакомитесь с лотовой документацией по интересующему помещению или объекту недвижимости.

А если вам нужна помощь с уточнением или формированием границ земельного участка, изменением его целевого назначения, оформлением, продлением или внесением изменений в договоры аренды недвижимого имущества Москвы, приобретением в собственность городской недвижимости, в том числе земельных участков, вас проконсультируют специалисты МБМ, ответив на вопросы по подготовке документов для оформления городской земли и недвижимости.

А еще можно подать заявку на размещение в коворкинг-центрах МБМ, расположенных в разных округах города Москвы. Рабочие места, оборудованные удобной мебелью и свободным доступом в интернет, предоставляются на срок от одного дня. Они доступны предпринимателям и самозанятым бесплатно. Преимущество коворкингов МБМ в том, что они расположены в центрах услуг для бизнеса, в которых оказываются бесплатные консультации по вопросам ведения и развития своего дела. Здесь можно также пообщаться с единомышленниками и завести полезные деловые связи.

Чем еще помогает МБМ?

Кроме того, регулярно проводятся мероприятия из цикла встреч «Как купить или арендовать недвижимость у города», в которых принимают участие представители власти и помогают разобраться в условиях приобретения и аренды недвижимости у города.

Остались вопросы? Задайте их специалистам МБМ в центрах услуг для бизнеса, которые расположены в разных округах Москвы, по телефону +7 (495) 225-14-14 или оставив заявку на онлайн-консультацию на портале mbm.mos.ru.

А чтобы узнать еще больше об имущественной поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей, переходите на сайт mbm.mos.ru и регистрируйтесь в личном кабинете!