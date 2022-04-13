Калужский производитель магнитных систем за месяц почти полностью перешел на комплектующие из РФ

Производитель магнитных систем и промышленного оборудования «ЭРГА» в течение месяца после введения санкций переориентировался на российских поставщиков и комплектующие, которые до этого закупались за рубежом.

Об этом сообщил руководитель продаж предприятия Алексей Чернов, передает «Интерфакс».

«Мы приняли все необходимые меры по сдерживанию стоимости и сроков производства: провели оптимизацию процессов, ввели в эксплуатацию новые производственные площади, увеличили складской запас востребованных моделей оборудования и комплектов запчастей, инструментов и принадлежностей. Мы стали более независимы от импорта и можем гарантировать своевременное выполнение заказов», — рассказал Чернов.

Отмечается, что в начале марта компания подняла стоимость на свою продукцию на 40-60%, однако к апрелю уменьшила ее на 30%. Ожидается, что в мае цены вернутся на досанкционный уровень.

Предприятие не стало менять производственный план и рассчитывает нарастить выпуск продукции на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом даже в нынешних условиях компания продолжает экспорт. В 2021 году «ЭРГА» поставляла за рубеж около 20% своей продукции. Приоритетные направления для экспорта компании — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Туркменистан. Поставки оборудования в западную Европу, которые «ЭРГА» развивала последние два года, пришлось прекратить.

ООО «ЭРГА» — крупный российский специализированный производитель магнитных систем и промышленного оборудования. Предприятие находится в Калужской области, его представительства есть на Урале, в Сибири и в Казахстане. Компания выпускает, в частности, магнитные системы, промышленные металлодетекторы, магнитные захваты, постоянные магниты, а также электрические магнитные системы. Среди клиентов «ЭРГА» — ведущие предприятия горной, пищевой, нефтегазовой, строительной, химической и перерабатывающей промышленности.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Ростовский завод фильтровального оборудования к концу 2022 года собирается нарастить объемы производства вдвое и заменить импортные аналоги продукции для сельскохозяйственной техники.