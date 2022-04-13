Камилла Валиева выступит на юбилейном Гала-шоу, посвященном Татьяне Анатольевне Тарасовой в год ее юбилея

Шоу состоится 15 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве. Режиссером-постановщиком этого уникального события выступил Илья Авербух.

«Я очень рад, что к нашему звёздному составу участников присоединяется ещё одна уникальная фигуристка нашей страны — Камилла Валиева. Она покорила сердца зрителей своими фееричными выступлениями. Каждый ее выход на лёд — это настоящее событие. 15 апреля Камилла с нашей золотой командой фигуристов порадует зрителей и в первую очередь Татьяну Анатольевну Тарасову своим выступлением», — поделился Илья Авербух.

Такого звездного состава зрители не видели уже давно. В Гала-шоу выступят разные поколения фигуристов, которых объединяет безусловная любовь к одному из самых зрелищных и любимых видов спорта в России. Это чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, в том числе Игр-2022 в Пекине — Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин*.

Украшением вечера станет выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Талантливых спортсменок, сумевших поднять популярность фигурного катания на небывалую высоту как в нашей стране, так и в мире. К юбилею великого тренера они специально подготовили новые номера.

На ледовой арене появится и звездная плеяда олимпийских чемпионов прошлых лет — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Волосожар и многие другие.

На лед выйдут и участники телевизионного проекта «Ледниковый период», которому неподражаемая Татьяна Анатольевна посвятила 15 лет своей жизни в качестве бессменного Главного Судьи. Зрителей ждут выступления победителей последнего сезона — актера Федора Федотова в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар, серебряных призеров телепроекта - актера Ивана Колесникова и олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, а также актера Кирилла Зайцева и чемпионки мира и Европы Оксаны Домниной. На арене будут и финалисты проекта — Ксения Бородина в паре с Олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

«Для меня большая честь вместе с великими спортсменами и артистами отмечать совместно уже третий юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным Великого тренера», — пообещал Илья Авербух.

Гала-шоу состоится во Дворце спорта «Лужники» 15-16 апреля 2022 года.

*ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КАЖДОГО ГАЛА-ШОУ.