Концерн «Тракторные заводы» в Чувашии открыл около 600 вакансий для жителей Донбасса

Центр подбора персонала предприятий концерна «Тракторные заводы» в Чувашии предлагает около 600 вакансий для жителей Донбасса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики республики.

Сообщается, что поезд с первой группой из 446 жителей Донбасса прибыл в Чебоксары 5 апреля. В ночь на 8 апреля в столицу Чувашии прибыл второй поезд с 466 гражданами. «В общей сложности нам требуется около 600 новых работников. Для всех трудоустроившихся предусмотрен бесплатный медицинский осмотр, страхование от несчастных случаев, обучение профессии и возможность повышения квалификации», — рассказала руководитель группы по комплектованию департамента по управлению персоналом Алла Филиппова.

Уточняется, что концерну требуются инженеры, мастера, литейщики, сварщики, сталевары, а также слесари и машинисты. Кроме того, открыты вакансии заливщиков металла, электриков, кузнецов, станочников, операторов станков с программным управлением, начальников участков, ремонтников и конструкторов. Женщины могут трудоустроиться на должности ведущих специалистов, экономистов, технологов, контролеров, укладчиков-упаковщиков и кладовщиков.

В пресс-службе компании сообщили, что сотрудники центра подбора персонала концерна приняли участие в пяти выездных ярмарках вакансий для прибывших жителей Донбасса. Желающие трудоустроиться на месте прошли мини-собеседование и заполнили анкету соискателя.

Для беженцев из ДНР и ЛНР предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. «Кроме того, предприятия компенсируют 12 тыс. рублей в месяц за съемное жилье. А при аренде квартиры целой семьей и трудоустройстве на завод от двух человек выплачивается 18 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

Концерн «Тракторные заводы» — диверсифицированная машиностроительно-индустриальная группа, входящая в федеральный перечень стратегических предприятий. Компания производит промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные машины, железнодорожную технику, запасные части и ОЕМ-комплектующие. На предприятиях концерна работают примерно 9 тыс. человек.

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