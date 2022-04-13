Кудрин оценил перспективы рубля в международных расчетах

Глава Счетной платаны РФ Алексей Кудрин заявил, что расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, всю внешнюю торговлю на национальную валюту перевести не получится, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, передает агентство «Прайм». По словам Кудрина, рубль с середины 2006 года имел статус свободно конвертируемой валюты, которым обладают всего порядка 25 стран в мире.

«Даже юань не является свободно конвертируемой валютой. Но этот статус мы утратили с началом специальной операции в связи с введенными санкциями, когда Центральный банк ввел целый ряд ограничений на движение валют. В таких случаях распространение валют связано только с взаимным интересом стран в торговле взаимными товарами. Именно те, кто заинтересован в рублях для покупки российских товаров, и будут, возможно, участвовать в этих операциях», — заявил Кудрин журналистам.

По его мнению, полностью заместить рублевыми расчетами всю внешнюю торговлю не получится, потому что большинство стран-партнеров РФ «заинтересованы в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах». При этом глава Счетной палаты допустил, что роль рубля будет постепенно расти по мере заинтересованности стран во взаимной торговле.

Ранее «Эксперт» писал, что реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте снизился на 17,5% по сравнению с февральским показателем, а за I квартал 2022 года — на 21,6%. Индекс реального курса рубля к американскому доллару за март снизился на 20,5%, к евро — на 18,2%. Номинальный курс рубля к доллару упал на 25,4%, к евро — на 23,3%. Средний номинальный курс доллара в марте составил 103,68 рубля, курс евро — 114,29 рубля.

