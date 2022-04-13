Льготные кредиты дадут. Но не всем

На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли будет дополнительно направлено 80 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В рамках данной программы доступны кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности.

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Проживем и без консервов?

Одно предприятие может получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний — до 30 млрд рублей. Заёмные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу предприятий в сложившейся экономической ситуации. В марте на реализацию льготной кредитной программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли было выделено 40 млрд рублей. Дополнительное финансирование также поступит из резервного фонда и позволит достичь кредитного портфеля в объёме 1,2 трлн рублей.

Впрочем, льготное финансирование доступно не всем. Отрасли и компании, которые не попали в список системообразующих, уже жалуются на проблемы с получением кредитов на развитие и операционную деятельность. Так, переработка рыбы и производство консервов могут остановиться, если отрасль не получит кредиты по низкой процентной ставке. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

«На фоне антироссийских санкций наше государство по непонятным причинам не включило рыбопереработку в число тех отраслей промышленности, которые являются явно социальными и будут поддерживаться при помощи "дешевых" кредитов. Те же переработчики курятины имеют возможность получать в банках кредиты под 13,5%, а производителям рыбных консервов они выдаются от 23% и выше. И потому сегодня отрасль рыбопереработки постепенно идет к финансовому коллапсу и остановке предприятий», — цитирует «Интерфакс» Сергея Лютаревича.

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По его словам, такое положение вещей связано прежде всего с тем, что сегодня топливо, консервные банки, томатную пасту, растительное масло и другие ингредиенты производители покупают только по предоплате. При этом цены заметно выросли. Например, предприятия из России продают растительное масло по 150 рублей за 1 литр. Это в 3 раза дороже, чем в начале февраля.

«Однако главная проблема в том, что консервы поставляются в торговлю с отсрочкой оплаты в 60 дней. И оборотных средств всем рыбоперерабатывающим предприятиям катастрофически не хватает. Наш завод по итогам февраля выпустил 9 млн банок консервов, которые разошлись по всей стране различными по объему партиями. И потому вопрос, как будут приходить к нам вырученные средства, остается проблемным. И в этой ситуации "дешевые" кредиты могли бы поддержать предприятие», — отметил Лютаревич.

Государство выделило 340 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса для пополнения оборотных средств, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. Эти кредиты предоставляются компаниям, у которых не хватает средств на закупку сырья или товаров в связи с колебаниями курса валют. Сумма кредита для малого бизнеса — до 300 млн рублей, для среднего — до 1 млрд рублей. Процентная ставка для малого бизнеса — до 15% годовых, для среднего — не выше 13,5% годовых. Срок кредита до 1 года. Оформить его можно до 30 декабря 2022 года.

Также для МСП существует льготная программа инвестиционного кредитования, напомнил Сергей Григорян. Она действует с 16 марта до конца декабря 2022 года. Получить кредит малые предприятия могут также под 15%, средние — под 13,5%. Сумма кредита от 3 млн рублей до 2 млрд рублей. При этом не менее 70% от суммы выданного кредита должно быть потрачено на капитальные затраты, на текущие расходы компании разрешается тратить не более 30% заемных средств. Кредит предоставляется на срок до 3 лет.

По этим ставкам можно рефинансировать кредиты, полученные бизнесом до 1 марта 2022 года. Оформить рефинансирование можно также до конца декабря 2022 года. Главное условие получения льготных кредитов и рефинансирования по ставкам до 13,5% или 15% — компания должна находиться в едином реестре субъектов МСП.

Кроме того, советует эксперт, при подписании кредитных договоров стоит обратить внимание на процентные ставки. Иногда бывает так, что банки готовы предоставлять сниженные ставки только на определенное время. Например, на год кредит выдается по ставке 13,5%, а затем начинает действовать ставка, допустим 17%. До конца марта 2022 года действовала возобновленная программа Корпорации МСП, аналогичная той, которая была запущена в период коронавирусных ограничений. Кредиты по льготной ставке до 8,5% могли получить индивидуальные предприниматели и компании из Перечня пострадавших от коронавируса

На нее было выделено всего 60 млрд рублей. Не исключено, что программа может быть опять возобновлена, если ситуация не начнет улучшаться. В данный момент, учитывая размер ключевой ставки ЦБ в 17%, эти предложения можно назвать выгодными для бизнеса, если ставка начнет снижаться, скорее всего появятся другие программы, по которым бизнес сможет рефинансироваться на более выгодных условиях, заметил Сергей Григорян.

Финансирование по спискам

Также в регионах действуют свои программы поддержки для бизнеса, например, в столице можно получить грант на развитие точек быстрого питания. Основные требования: открыть точку, нанять сотрудников и установить приемлемые цены для потребителей. Размер гранта будет определяться индивидуально. Подать заявку можно с 28 марта по 30 июня 2022 года. Всего поддержку точек фастфуда в столице правительство Москвы выделяет 500 млн рублей.

Бизнес всегда развивается и будет развиваться за счет привлеченных извне финансовых ресурсов, констатировал член экспертного совета предпринимателей при Правительстве Москвы Павел Ковшаров. Конечно, говорит он, можно развиваться и без этого, но такой подход чреват крайне слабым и медленным ростом. Достаточно много видов бизнеса, которые являются сезонными и попадают в финансовые разрывы. Например, это относится к сельскому хозяйству, добычи рыбы, летним паркам культуры и отдыха и так далее.

Еще больше бизнесов, которым нужны оборотные денежные средства, указал эксперт. Например, производитель, который поставляет в продуктовую сеть и вынужден ждать оплаты 90-120 дней. Это замороженные деньги. Без факторинга производитель просто перестанет отгружать. Все, что касается любых инвестиционных проектов, запуска новых производств, строительства жилых домов, открытия детской частной школы, требует инвестиций.

Во всем мире для удовлетворения данных потребностей существуют разные удобные финансовые продукты — кредиты (оборотные, проектные, инвестиционные), возобновляемые кредитные линии, лизинг, факторинг и прочее. Все эти инструменты имеют разную цену, но зависят от ставки рефинансирования, уровня заемщика, залогов. Есть еще ряд параметров, но эти три самых главных. Как подчеркнул Павел Ковшаров, при ставке рефинансирования 20% или 17%, ставка по кредиту будет от 25% и выше, так как банк не может работать в минус. Есть еще такое ограничение, как обязательные резервы банка — это требование ЦБ РФ.

«Сейчас появился ряд программ, которые субсидируют ставку, опуская ее до 15%, а в некоторых случаях и ниже. Это безусловно большой плюс. Но что мы видим? Субсидирование осуществляется избирательно. Выходит, кто-то принимает решение, какие отрасли нужно субсидировать, а какие могут умереть. Субсидирование касается системно значимых предприятий и МСП. То есть средний и крупный бизнес, который не вошел ни в одну из этих групп, тоже может умирать», — заявил «Эксперту» Павел Ковшаров.

«Например, всем известный Теремок, — продолжил эксперт. — Он не системно значимый и не МСП. К слову, почему-то McDonald’s был и до сих пор остается в реестре системно значимых компаний. И мы помним, что в 2020 году в этот реестр даже вносили Фонбет, компанию, зарабатывающую на ставках. Это ставит под серьезное сомнение правильность таких списков. Ну и главное — опять происходит распределение благ по спискам. Ничего не меняется. Кто первый добежал до того, кто создает список, тот и молодец. Неважно, какой у тебя бизнес, действительно ли он эффективный и приносит пользу, главное, что ты первый добежал».

Необходимо, чтобы бизнес имел возможность получить финансирование по нормальным ставкам. И чтобы для этого не пришлось бегать и добавляться в списки, а информация о субсидировании была прозрачной, понятной любому участнику рынка, считает Павел Ковшаров.

Кризис последних недель резко обострил многие существующие в нашей экономике проблемы, посетовал «Эксперту» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. В частности, резкое ужесточение ключевой ставки ЦБ до 20%, призванное защитить банковскую систему, привело к фактическому параличу кредитования в части отраслей. И пусть Центральный банк немного снизил ставку до 17%, кредиты всё еще остаются не доступными для большинства. У очень немногих предприятий до кризиса была рентабельность активов больше, чем 20%. А сейчас таких стало еще меньше.

В этой связи правительство с первых дней экономической нестабильности запускало программы льготного кредитования «пострадавших» отраслей, напомнил эксперт. Очередной «запуск» случился и 12 апреля.

«Все это, конечно, напоминает "борьбу нанайских мальчиков" внутри экономического руководства страны. Резко ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы потом героически бороться с последствиями своих же решений. Я полагаю, что в целом такие решения входят в противоречие с провозглашенным президентом курсом на полную свободу бизнеса. Создаваемые многочисленные препятствия в получении кредита, ограничение возможности его получить и ввод дополнительных процедур для кредитования никак нельзя назвать инструментами обеспечения свободы бизнеса», — отметил Петр Заборцев.

Правительству уже пора отказаться от таких подходов, уверен экономист. Предпринимателей нужно освобождать от транзакционной нагрузки, а не создавать ее. Пора понять, что мы все заинтересованы, чтобы наши предприятия работали и создавали рабочие места. Кабмину стоит рассмотреть вариант активного кредитования, где инициатором дофинансирования будет само государство, на основе собственных целей и соображений. Например, импортозамещения и развития критически необходимой промышленности, подытожил эксперт.