Лукашенко: у России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции

Единство России и Белоруссии не будет строиться старыми методами, заявил 13 апреля президент республики Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении страны в состав Российской Федерации.

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы использовать старые методы», - цитирует ТАСС высказывание белорусского лидера.

«Мы построим такое единство, что они будут учиться у нас и тому, как преодолевать санкции», - продолжил он.

Утром 12 апреля Лукашенко прибыл в Россию. Президент посетил космодром Восточный в Амурской области, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже принял участие в награждении летчиков-космонавтов.