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Лукашенко: у России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции

13 апреля 2022, 08:57

Глава Белоруссии Лукашенко: отстроим такое единство, что у нас будут учиться

Пресс-служба президента Белоруссии

Единство России и Белоруссии не будет строиться старыми методами, заявил 13 апреля президент республики Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении страны в состав Российской Федерации.

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы использовать старые методы», - цитирует ТАСС высказывание белорусского лидера.

«Мы построим такое единство, что они будут учиться у нас и тому, как преодолевать санкции», - продолжил он. 

Утром 12 апреля Лукашенко прибыл в Россию. Президент посетил космодром Восточный в Амурской области, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже принял участие в награждении летчиков-космонавтов. 