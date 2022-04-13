Уральский завод «Медсинтез» запустит производство реагентов для импортозамещения лекарств

В текущем году завод «Медсинтез» планирует наладить производство реагентов, которые будут использоваться при выпуске лекарств, способных заменить недоступные в настоящий момент зарубежные препараты.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Александра Петрова.

«У нас есть определенный заказ по реагентам, которые используются при производстве фармацевтических препаратов. Мы будем делать самостоятельно эти реагенты фармакопейного уровня, будем готовы делиться ими с другими фармацевтическими заводами», — рассказал Петров. Он подчеркнул, что производство должно начаться уже в 2022 году.

Председатель совета директоров пояснил, что компания собирается производить фармакопейный ацетонитрил, который необходим для работы большому количеству научно-исследовательских лабораторий; до сих пор этот реагент выпускался только в Европе. «Сейчас мы прорабатываем возможность изготовления его у нас: либо на "Медсинтезе", либо на других предприятиях в Свердловской области. Но "Медсинтез" в любом случае будет прорабатывать этот вопрос и выпускать сертификат качества», — уточнил Петров.

Расположенный в Новоуральске завод «Медсинтез» занимается выпуском фармацевтической продукции. На предприятии функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и разрабатывает новые лекарства. В частности, «Медсинтез» выпускает «Триазавирин», который применяется при борьбе с коронавирусом.

Ранее «Эксперт» писал о том, что фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») сообщила о запуске на подмосковном предприятии производства препарата молнупиравир, который рекомендован Минздравом для лечения и профилакики COVID-19. Молнупиравир — антибиотик, рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции, а Минздрав РФ включил его в перечень ЖНВЛП.

