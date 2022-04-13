Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах

Более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В городе Мариуполь, в районе Металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий вооруженных сил Российской Федерации и подразделений ополчения Донецкой Народной Республики 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и сдались в плен», - сообщил представитель ведомства на брифинге.

Конашенков добавил, что 151 раненому из числа сдавшихся в плен была оказана первичная медицинская помощь на месте, а затем они были отправлена в Мариупольскую городскую больницу.