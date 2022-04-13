Минюст РФ сократил сроки регистрации НКО

Сроки регистрации некоммерческих организаций в России сокращены вдвое, а общественных и религиозных организаций - на треть, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

«Государственную регистрацию некоммерческих организаций предлагается осуществлять не позднее семи рабочих дней со дня получения соответствующих документов, а в отношении общественных и религиозных объединений - 20 календарных дней», - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что такая мера принимается с целью минимизации последствий санкционного давления для российского общества. В ведомстве подтвердили, что направили письмо в территориальные органы власти о необходимости оптимизации работы, связанной с государственной регистрацией НПО.

«Сокращение указанных сроков рассмотрения документов подлежит исполнению согласно документам, поступившим с 1 апреля», - уточняет министерство.

До этого решение о государственной регистрации НПО принималось не позднее 14 рабочих дней, общественного объединения – в течение 30 дней, религиозного объединения – в течение месяца.

