Объем выпущенной в Москве текстильной продукции вырос более чем на треть – вице-мэр Ефимов

Столичные фабрики, производящие текстильные изделия и одежду, за первые два месяца 2022 года увеличили выпуск продукции на 34,8% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица непрерывно наращивает объемы производства фактически во всех категориях. За два месяца этого года производителям текстильных изделий удалось нарастить выпуск продукции на 34,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, при этом более чем на треть в городе увеличилось производство одежды. Объем отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 миллиарда рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%», – рассказал Владимир Ефимов.

В столице работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. На них трудоустроено около 18,7 тысячи человек. В 2021 году компании вложили в развитие своих производств 1,54 миллиарда рублей.

«Предприятия легкой промышленности Москвы разрабатывают и выпускают востребованные на российском рынке товары и материалы. Только за два месяца этого года столичные фабрики изготовили более 125 тысяч пар обуви, почти 40 тысяч комплектов спецодежды и 110 тысяч квадратных метров нетканых материалов», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В Москве принят ряд мер, направленный на стабилизацию инвестиционной сферы в условиях санкций. Так, промышленные компании могут арендовать землю в Москве за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды. Земля будет выделяться за один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Кроме этого, ранее столица выделила Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 миллиардов рублей на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов и покупку оборудования. В конце марта такую же сумму направили на компенсацию процентных ставок по кредитам инвесторов, которые строят в городе объекты нежилого назначения. Также в городе действует мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва».