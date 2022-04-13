От доллара, фунта и евро побежали в золото

Нижняя точка коррекции цен на золото после достижения им 8 марта высочайшей отметки с 2020 года ($2078,8 за тройскую унцию) была достигнута 29 марта, когда за этот драгметалл давали $1888,3. Пику месячной давности не хватило всего десяти с половиной долларов, чтобы стать историческим максимумом. Но шансы на достижение вскоре такого максимума отнюдь не исчезли.

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С 6 апреля золото уверенно закрывает каждый торговый день ростом и в среду достигло $1985,8. В марте на него давили ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США, но теперь этот фактор на драгметалл не действует. И это при том, что на курс доллара, в котором устанавливаются котировки золота, все более «ястребиная» позиция ФРС влияние, безусловно, оказывает.

В среду индекс доллара (курс к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) достиг максимума с мая 2020 года — 100,51 пункта. При этом к японской валюте он вырос до отметки, невиданной с июня 2002 года — 126,32 иены. С начала года она упала по отношению к доллару на 9%.

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Причина все та же — денежно-кредитная политика ФРС поднимает ставку, а Банк Японии намерен удерживать ее на отрицательном уровне. При этом темпы инфляции увеличиваются не только в США — в Стране восходящего солнца они уже тоже подают признаки роста.

В свою очередь, золото «игнорирует укрепление доллара и растущие ставки в США», цитировал в среду Reuters аналитика ED & F Man Capital Markets Эдварда Меира. Инвесторы, по его мнению, сосредоточены исключительно на инфляции. А здесь новости в последние дни были не из лучших.

В США во вторник объявили о том, что потребительская инфляция в марте выросла до уровня декабря 1981 года (8,5%). А в среду стало известно, что индекс цен производителей здесь достиг уже 11,2%.

Прирост потребительских цен в Великобритании в прошлом месяце достиг 7%, сообщило в среду же Управление национальной статистики. Март был шестым месяцем подряд, когда британская инфляция превзошла прогнозы экономистов. В апреле у нее будут шансы сделать это в седьмой раз, хотя всякий раз кажется, что это будет крайне трудно.

Так, после опубликования данных Дэн Хэнсон и Ана Луис Андраде из Bloomberg Economics повысили свой прогноз инфляции в Британии до 9% с 8,5%. Джордж Бакли из Nomura и Санджай Раджа из Deutsche Bank прогнозируют примерно тот же уровень. Аллан Монкс, экономист JPMorgan в Лондоне, прогнозирует в апреле 8,9%, а экономист Bank of America Роберт Вуд — 8,8%.

Все это, естественно, поддерживает восходящий тренд в золоте. И практически каждое новое объявление статистиков об инфляции в развитых странах и особенно в США укрепляет его. «Мы импортируем инфляцию сюда», — заметил Reuters старший рыночный стратег RJO Futures Даниэль Павилонис.