Ozon запустил в Воронеже производство телевизоров под собственной маркой

Маркетплейс Ozon намерен заняться собственным производством телевизоров.

Как пишет «Коммерсантъ», компания выкупила у ООО «Хартенс» торговую марку Hartens и собирается выпустить под ней более 100 тысяч телевизоров уже в 2022 году. Реализовывать продукцию планируется исключительно на интернет-площадке.

Производить технику будет воронежское предприятие «Квант», которое специализируется на производстве жидкокристаллических телевизоров на 24 – 65 дюймов. Собирать будут как базовые версии HD-моделей, так и современные аппараты Smart TV, работающие на российской операционной системе «Яндекс. ТВ».

Ряд технологических компаний уже запустили собственные марки электроники, выкупив бренды у западных компаний, отмечает издание. В частности, Сбербанк производит телевизоры под брендом Sber, они продаются на площадке «М.Видео-Эльдорадо». Технику производят на белорусском заводе «Витязь».

Ранее «Эксперт» писал о том, что Центробанк впервые за три года выдал универсальную лицензию новому банку — «Еком-банку», подконтрольному компании Ozon.

В прошлом году оборот от продаж маркетплейса Ozon вырос более чем в два раза по сравнению с 2020-м, составив 445 млрд рублей. Планы компании оказались превышены на 5%. Как говорится в сообщении на сайте Ozon, число заказов увеличилось в годовом исчислении примерно в три раза и составило более 220 млн. Доля маркетплейса выросла в 2021 году до 65% против 48% годом ранее, ассортимент расширился более чем в семь раз.