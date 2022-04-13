Почетное звание «Профессор РАН» присвоено 53 российским ученым

Президиум Российской академии наук (РАН) присвоил 53 российским исследователям почетное звание «Профессор Российской академии наук», говорится в сообщении, размещенном на сайте Академии. Звание было учреждено для привлечения ведущих молодых и перспективных ученых к развитию науки, добавляют в академии.

«Решение о присвоении почетного звания "Профессор Российской академии наук" 53 научным сотрудникам академических институтов и высших учебных заведений было принято в ходе заседания Президиума Российской академии наук 12 апреля», - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в этом году на 111 мест было подано 766 заявок, средний конкурс составил около семи человек на место.

По словам заместителя директора Института Европы РАН по научной работе Романа Лункина, профессорский корпус Российской академии наук является кадровым резервом Академии и одним из своеобразных академических «этажей», который несет ответственность за будущее российской науки и ее позиционирование в современном обществе.