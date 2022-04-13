Правительство утвердило новые временные правила авиализинга

В том случае, если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет в РФ свое структурное подразделение, рассчитываться с ним предписано через его счёт в российском банке в рублях по официальному курсу Центрального Банка РФ на день исполнения обязательств.

Если же зарубежная компания из недружественного государства взаимодействует с российским контрагентом через свое структурное подразделение в не присоединившейся к санкциям стране, то платежи могут осуществляться в национальной валюте этой страны или в рублях.

Постановление было разработано с целью реализации Указа Президента от 1 апреля «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», сообщает сайт правительства.

Ранее «Эксперт» писал, что российский кабинет министров определил порядок эксплуатации взятых в лизинг у иностранных компаний самолетов.