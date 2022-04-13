Производитель кофе Lavazza приостановит свою работу в России

Итальянский производитель кофе Lavazza, которому помимо одноименного бренда принадлежат марки Carte Noire, Merrild и Kicking Horse, сообщил о прекращении деятельности в России.

Кроме того, Lavazza остановит дистрибуцию своих продуктов на Украине, сообщает пресс-служба компании.

Такое решение Lavazza объясняет растущими ценами на сырье и рисками, связанными с конфликтом на Украине. В сообщении компании отмечается, что в прошлом году цены на кофе выросли на 80%, в частности, из-за сбоев в цепочках поставок и климатических условий; в текущем же году ожидается сокращение урожая. «К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние на многие области», — поясняется в пресс-релизе.

Глава Lavazza Group Антонио Бараваль указал на блестящие финансовые результаты группы за прошлый год и уточнил, что они будут являться «трамплином», который поможет справиться с вызовами текущего года.

Ранее «Эксперт» сообщал, что экспорт кофе из Бразилии в марте упал на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 3,6 млн мешков (216 млн кг). При этом объем экспорта зерен арабики увеличился на 0,7%, до 3,1 млн мешков (186 млн кг), а зерен робусты — упал на 65%, примерно до 123 тыс. мешков (около 7,4 млн кг). Экспорт молотого, обжаренного и растворимого кофе сократился на 7,8% и составил приблизительно 356,34 тыс. мешков (21,4 млн кг). Отмечается, что высокие цены на сорт арабика на мировых рынках привели к росту спроса на сорт робуста в Бразилии. Между тем увеличение объема экспорта арабики произошло впервые за последние девять месяцев; до этого показатель снижался из-за дефицита контейнеров для перевозки товара и других логистических проблем.