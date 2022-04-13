Производство пластиковых паллет запустят на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Выпуск пластиковых палет из вторичного сырья запустят в этом году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Производство будет экологичным и сможет удовлетворить быстро растущий спрос на эту продукцию, сообщил 13 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«На площадке «Печатники» особой экономической зоны столицы компания «Легопласт» начинает строительно-монтажные работы для организации собственного цеха. Она планирует уже в этом году наладить производство, которое позволит выпускать более 300 тысяч пластиковых палет в год и снизить долю иностранной продукции при перевозке и складировании грузов в пищевой, транспортной и складской отраслях», — рассказал Владислав Овчинский.

Компания запустит производство пластиковых изделий многократного использования из вторичного сырья, уточнил он. Палету производства «Легопласт» без особых проблем можно переработать в такую же новую, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду и экономит ресурсы лесов. Производитель рассчитывает удовлетворить растущий спрос со стороны отечественных производителей, логистических компаний и маркетплейсов.

Площадь нового высокотехнологичного производства составит более 1 тыс. кв. м, уточнил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев. По его оценке, готовая современная инфраструктура площадки в Печатниках поможет компании с комфортом сфокусироваться на производственном процессе.

Компания «Легопласт» после запуска производства в ОЭЗ Москвы планирует взаимодействие с Российским экологическим оператором. Некоторые формы палет, планируемые к изготовлению, уникальны и являются объектом патентно-лицензионной защиты.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на пяти площадках общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Резиденты освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.