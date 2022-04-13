Ремонт иномарок по ОСАГО будут рассчитывать по-новому

Из-за высокой неопределенности цен оригинальных запчастей для автомобилей иностранного производства и проблем с их доступностью Банк России в качестве временной меры предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом стоимости их аналогов. Соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ.

«Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов», — говорится в пояснении Центробанка.

Регулятор подчеркнул, что использование при рассчете цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми запчастями.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ выступил против использования б/у запчастей при ремонте по ОСАГО, поскольку отсутствие у них сертификации не позволит обеспечить качественный ремонт. Ранее Всероссийский союз страховщиков предложил регулятору обсудить возможность организации ремонта автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями или китайскими аналогами в связи с уходом с рынка ряда иностранных автопроизводителей и прекращением поставок в Россию оригинальных автозапчастей.

