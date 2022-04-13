«Роскосмос» реорганизовал совместное с британской OneWeb предприятие в спутникового оператора

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о создании оператора проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Федеральный проект на днях одобрило правительство РФ.

Как отмечается на сайте «Роскосмоса», дата регистрации нового предприятия совпала с Днем космонавтики, 12 апреля, что стало «своеобразным подарком» для госкорпорации в ее профессиональный праздник.

Уточняется, что оператор сформирован через реорганизацию ООО «УанВеб» — совместного предприятия входящего в «Роскосмос» АО «Спутниковая система "Гонец"» и OneWeb — в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и британской компании.

Новая структура займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера». Ее работа будет вестись в тесном сотрудничестве с российскими операторами спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром космические системы».

«Совместное использование компетенций всех операторов геостационарных и негеостационарных орбитальных группировок связи поможет внедрить наиболее эффективные решения в управление системой "Сфера". Это позволит также охватить одновременно все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги "в рамках одного окна"», — поясняется в сообщении «Роскосмоса».

Полное наименование нового спутникового оператора — «Сфера — космические информационные технологии» (ООО «Сфера»).

Ранее «Эксперт» сообщал, что западные специалисты покинули Байконур, при этом британские спутники связи OneWeb остались на космодроме. Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава совета директоров компании. Спутниковая компания не дала никаких гарантий, что аппараты не будут использоваться в военных целях.

Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников по контрактам Главкосмоса с европейским поставщиком услуг запуска Arianespace и Starsem, последний владеет помещениями на Байконуре.