Россия накрыла санкциями всех американских конгрессменов

Под ответные рестрикции попали 398 членов Палаты представителей Конгресса Соединенный Штатов. Поименный санкционный список сегодня вечером появился на сайте МИД РФ.

«Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как Спикеру Нэнси Пелоси, въезд в Россию был закрыт ранее, “листированию” на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», — указано в сопровождающем публикацию заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее «Эксперт» сообщал о вводе Россией персональных санкций в отношении представителей высшего руководства США, в том числе президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и других.