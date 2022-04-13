Россия открыта к сотрудничеству по Арктике со всеми странами, заявил Путин

Россия готова к сотрудничеству и взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами по проектам в Арктике, цитирует агентство РИА "Новости" выступление российского лидера Владимира Путина на совещании по вопросам развития Арктики.

«Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами как в рамках текущих, так и будущих программ и проектов в Арктике», - сказал Владимир Путин. В то же время, по его словам, ряд иностранных компаний не выполняют свои обязательства, и сегодня есть возможности перенастроить работу, чтобы обеспечить Арктику всем необходимым.

«Вы знаете, что сейчас в результате действий недружественных стран нарушен ряд транспортно-логистических цепочек. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вообще не выполняют свои контрактные обязательства», - сказал Путин.

Президент отметил, что в текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и «все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе - еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов».

