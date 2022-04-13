«Ростех» локализует для «КамАЗа» новый двигатель мощностью до 500 лошадиных сил

Госкорпорация «Ростех» намерена локализовать двигатель мощностью до 500 лошадиных сил (л. с.) для «КамАЗа» и других российских автопроизводителей.

Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, выступая в Совете Федерации.

«Особого внимания заслуживают работы по локализации нового шестицилиндрового двигателя мирового уровня мощностью от 400 до 500 лошадиных сил. Данные силовые агрегаты будут востребованы не только на "КамАЗе", но и у других российских производителей транспортных средств, а также производителей сельхозтехники», — цитирует Чемезова ТАСС.

Глава корпорации напомнил, что к следующему году «КамАЗ» собирается наладить выпуск полностью локализованных автомобилей поколения K5. «Хотя они изначально разрабатывались и создавались совместно с нашими иностранными партнерами, к 2023 году мы сделаем практически полное импортозамещение, и в 2023 году автомобили будут собираться из наших российских компонентов», — отметил Сергей Чемезов.

В ходе выступления перед сенаторами Сергей Чемезов рассказал, как предприятия оборонно-промышленного комплекса адаптируются к производству гражданской продукции. По словам главы госкорпорации, структуры «Ростеха» не только успешно решают поставленную президентом РФ задачу по диверсификации, но и делают это с опережающими сроками. «По результатам прошлого года выручка наших организаций от реализации продукции гражданского назначения достигла уже 45%. В денежном выражении — это более 900 млрд рублей», — приводятся слова Чемезова на сайте «Ростеха». Глава госкомпании также рассказал, что за семь лет ее выручка от реализации продукции гражданского и двойного назначения выросла в три раз — с 316 млрд рублей в 2014 году до 928 млрд рублей в 2021-м.

Сергей Чемезов выразил уверенность в том, что санкции Запада открывают «окно возможностей» для российских предприятий ОПК. «С одной стороны, мы уже столкнулись с отказом поставлять нашим организациям комплектующие иностранного производства. С другой стороны, уход с российского рынка западных компаний открывает для нас новые перспективы, в первую очередь по поставкам современной и востребованной продукции гражданского назначения. Организации Ростеха уже выпускают продукты, которые ничем не уступают иностранным аналогам, и уверен, что в будущем их станет только больше. Мы готовы бороться за отечественного потребителя и уверены, что сможем заслужить его признание и доверие», — подчеркнул глава госкорпорации.

Ранее «Эксперт» писал о том, что предприятие холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило два новых автомобиля повышенной проходимости. До этого в России не выпускались готовые к бездорожью реанимобили и школьные автобусы с полным приводом 4х4. Обе модели построены на базе шасси Горьковского автомобильного завода.