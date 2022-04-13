Рубль и акции продолжают консолидацию

По итогам сегодняшнего дня рубль ослаб к доллару на 0,24%, Индекс Мосбиржи потерял 0,5%. Однако важные уровни — 80 руб. за доллар и 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи — устояли. Таким образом, ситуация принципиально не изменилась, рублевые активы продолжают консолидацию.

На настроения инвесторов сильно влияют санкционные риски. В частности, Великобритания объявила сегодня о запрете на покупку стальной продукции из России. Бывшая всегда нейтральной Швейцария присоединилась к пятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Не затихают разговоры о введении нефтяного эмбарго в отношении поставок из России.

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При этом ситуация на западных складывается вопреки всей логике, американские фондовые индексы растут, игнорирую рекордную за последние десятилетия инфляцию и неизбежность резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Нефть превысила отметку $107 за баррель на опасениях перебоев поставок из России и в ожидании снятия коронавирусных ограничений в Китае.

Складывается впечатление, что российскому рынку акций для роста просто не хватает денег. Многие инвесторы воспользовались отскоком котировок, резко сократили долю акций в портфелях, а новые покупки делать опасаются.

При этом продолжает расти спрос на ОФЗ. Так, в районе 11% годовых уже торгуются бумаги со сроком погашения 2-3 года, а доходность 9-летних выпусков приближается к отметке 10% годовых. Индекс Мосбиржи гособлигаций сегодня вырос на 0,5%, и чтобы отыграть санкционное падение ему осталось подрасти менее чем на 5%.

Покупать ОФЗ под такую доходность — решение неоднозначное. С одной стороны, всю полученную прибыль вполне может съесть инфляция. С другой, особых альтернатив вложениям в ОФЗ сейчас нет. Покупка акций, например, несет гораздо большие риски в свете неизбежного снижения российского ВВП и высоких санкционных угроз. Многие инвесторы поэтому выбирают синицу в руках, предпочитая гарантированную государством доходность по ОФЗ.

Хуже рынка сегодня отторговалась «Роснефть» (-1,5%), вчера выросшая против рынка. С символическим приростом закрылись акции ВТБ и Сбербанка, последние дни торговавшиеся намного хуже Индекса Мосбиржи.

Рубль также провел сегодня безыдейную сессию, подешевев к доллару на четверть процента. Отметка 80 руб. за доллар, неоднократно трестировавшаяся с начала недели, вновь устояла.

«Российский рынок еще в самом начале недели отыграл послабления в политике Банка России и сейчас игнорирует укрепление USD на глобальном рынке. Ключевым фактором, поддерживающим рубль, остается ограничение на движение капитала. В условиях отсутствия серьезных покупателей валюты экспортеры весьма охотно продают выручку вблизи 80 руб.», - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Таким образом, рынок акций сохраняет шансы на умеренный рост, а российская валюта — на уход в район 70-75 руб за доллар. Но для этого движения нужен какой-то позитивный повод — желательно из области политики.