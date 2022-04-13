Рублевые активы пытаются отыгрывать внешний позитив

Российский рынок акций и рубль вчера явно продемонстрировали нежелание падать. Спекулянты не могут долго сидеть без дела и постоянно предпринимают попытки раскачать рынок. Если «медвежья» атака не удалась, то очень скоро — возможно, в ближайшие часы — будут попытки вытащить рублевые активы вверх.

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Для этого есть и веские причины. Американский рынок акций после вчерашнего неоправданного роста на публикации отвратительной статистики по инфляции закончил день в «красной» зоне. Но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы дорожают на 0,3-0,5%%.

В район $105 за баррель ушла вчера нефть, и пока не думает оттуда уходить. Отчасти, росту нефти способствовала информация о том, что индийская государственная Indian Oil Corporation исключила несколько сортов высокосернистой нефти (в том числе российскую Urals) из своего последнего тендера, решив сосредоточиться на более легких сортах. И хотя Reuters вынес в заголовок именно Россию, нефтяные трейдеры прекрасно понимают, что в свете таких решений нефти больше в мире не станет. Наоборот, Россия может сократить производство нефти, в связи с чем вырастет ее дефицит на мировом рынке, и, соответственно, цены. Кроме того, рынок ждет, что Китай начнет отменять карантинные ограничения в ряде своих регионов, и это также спровоцирует повышения спроса на топливо.

Российская нефтянка реагирует на все эти новости разнонаправленно: «Лукойл» растет более чем на процент, «Роснефть» подешевела на 0,7% в первый час торгов.

Второй день подряд в числе лидеров роста акции «Мечела», которые от локальным минимумов подорожали примерно вдвое. Большую поддержку бумагам оказывает Евросоюз, своими заявлениями о намерении отказаться от закупок российского угля взвинтивший мировые цены на ископаемое топливо. На долю Европы приходится менее 5% консолидированной выручки «Мечела», и для него потеря европейского рынка погоды не делает.

За бумагами «Мечела» следуют и акции другого крупнейшего производителя угля — «Распадской».

В целом, Индекс Мосбиржи торгуется чуть выше вчерашнего закрытия. При появлении позитивных драйверов или улучшении ситуации на западных биржах, индикатор попробует продолжить отскок от поддержки 2500 пунктов, которую «медведям» вчера пройти не удалось.

Рубль также начал день с более чем полупроцентного укрепления, но быстро откатился назад. Его динамика будет зависеть исключительно от объема предложения валюты со стороны экспортеров, а этот показатель практически не поддается прогнозу.

Техническая картина говорит в пользу укрепления рубля. Курс доллара так и не смог закрепиться выше отметки 80. В условиях среднесрочного профицита предложения валюты на рынке, и видя остановку отката рубля, спекулянты, купившие доллар дешевле 75 рублей, вот-вот должны начать фиксировать прибыль, продавая доллары.

Любое укрепление рубля тут же спровоцирует усиление продаж валюты экспортерами на опасениях упустить выгодный для них момент.

Банк России пока не подает намеков на желание продолжит смягчение мер поддержки рубля. Из этого можно сделать вывод, что сильно опускать курс национальной валюты финансовые власти не намерены. Возможно, оптимальным видится диапазон 70-75 руб за доллар. Однако это не исключает кратковременного ухода пары доллар-рубль ниже этого уровня.