Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят с учетом экотехнологий - вице-мэр Ефимов

Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП), строительство которого планируется завершить в 2023 году, возведут с учетом экотехнологий. В том числе планируется применить систему оплаты free-flow, которая позволит отказаться от строительства традиционного пропускного пункта и избежать вырубки деревьев. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщает портал «Экономика Москвы».

«Проект создания Северного дублера Кутузовского проспекта – самое крупное концессионное соглашение Москвы как по финансовым вложениям (инвестиции составляют порядка 68 миллиардов рублей), так и по своим масштабам. Система бесконтактной оплаты проезда, которую внедрят на магистрали, имеет большое значение для экологии города, она позволит не строить традиционные пункты оплаты и сохранить знаменитую Рощу и Яблоневый сад на Кутузовском проспекте», – рассказал Владимир Ефимов.

Кроме того, благодаря системе free-flow исключается необходимость остановки перед пунктами оплаты, что позволит минимизировать выбросы выхлопных газов от ожидающих своей очереди автомобилей.

«Оплатить проезд можно будет двумя способами. В одном случае с помощью транспондера – специального электронного устройства, крепящегося на лобовое стекло автомобиля. При подъезде к пункту оплаты камера считает данные с транспондера и спишет со счета необходимую сумму. Это наиболее удобный вариант для водителей, которые будут регулярно пользоваться СДКП. Другой способ – постоплата в течение пяти дней после окончания поездки. При таком варианте система, не найдя в автомобиле электронного устройства, сканирует номер машины и направит счет его владельцу», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Оплатить проезд можно в личном кабинете на специальном сайте с помощью пластиковых карт и электронных платежных систем.

«Система free-flow уже успела хорошо зарекомендовать себя за рубежом. Она позволяет автомобилистам продолжать движение в режиме безостановочного потока, не снижая скорости, в то время как деньги списываются у них со счета. Также за проезд по платной дороге при отсутствии транспондера деньги можно внести в электронном виде. Если же гражданин не сделал этого в указанный период, ему назначат штраф», – рассказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.