Шоколадное импортозамещение: рецепт успеха

В связи с уходом некоторых крупных иностранных производителей продуктов питания, в числе которых компании Mars (батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way), Lindt & Sprungli (премиальный шоколад), Nestle (на рынок РФ больше не будут поставляться KitKat и Nesquik) российские потребители лишились некоторых видов кондитерских изделий.

Если сейчас данные товары все еще можно найти в магазинах, то, вероятно, через некоторое время, когда у продавцов закончатся старые запасы, россияне уже не смогут обнаружить привычные сладости в ассортименте торговых точек.

Некоторые российские производители кондитерских изделий уже готовы оперативно включиться в процесс импортозамещения и предоставить россиянам прекрасную альтернативу европейским шоколадкам.

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Например, егорьевская фабрика «Победа» запланировала более 200 млн рублей инвестиций в дополнительное оборудование. На данный момент часть линий по производству шоколада уже запущена. На ней будут изготавливаться шоколадные конфеты фирменной линейки компании, написали в своем telegram-канале представители Министерства сельскохозяйственной продукции Московской области.

При этом, подчеркивается, что в случае окончательного решения иностранных компаний Lindt & Sprüngli и Nestle уйти с российского рынка, новая линия будет производить шоколад по швейцарским технологиям.

«Иностранные бренды только сделали заявление о том, что они планируют уйти с рынка, но на данный момент по-прежнему представлены на полках магазинов. Мы еще не увидели дополнительный спрос на нашу продукцию, но готовность быстро увеличить объем выпускаемого шоколада и конфет высокого качества у предприятия уже есть. Проблем с какао-бобами у нас нет, мы привозим какао тертое (это измельченный и обжаренный какао-боб). С другими ингредиентами были локальные проблемы, но их быстро удалось решить. Нашли новых поставщиков из дружественных стран», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе «Победы».

Между тем, некоторые производители шоколадных изделий отмечают, что процесс импортозамещения для них может быть затруднён и даже неактуален. Главная причина — проблемы с поставками ингредиентов.

«Вопрос импортозамещения для нас, к сожалению, неактуален. Ведь необходимое для производства шоколада сырье в России не произрастает, за исключением того, из которого получается сахар. Да, сейчас мы наблюдаем увеличение запросов на нашу продукцию. Однако некоторые производители сталкиваются с проблемами: рост курса доллара, проблемы с логистикой и так далее, из-за чего они не могут выполнить заказы», — заявил «Эксперту» директор кондитерской фабрики «Шоколатье» Евгений Тарасов.

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«Если раньше наши поставщики доставляли все в Россию по нашим контрактам, а мы получали сырье либо в российских портах, либо на складе, то сейчас мы вынуждены будем производить самостоятельный вывоз из европейских портов или с заводов», — добавил Евгений Тарасов. Директор фабрики заметил, что производители активно ищут выход из сложившейся ситуации. При этом заинтересованы в продолжении сотрудничества и сами поставщики продукции.

«Поставщики ищут возможности доставки, например, через юрлица, чтобы поставлять напрямую в Россию. Предлагают и самостоятельный вывоз. Буквально сегодня общались с одним крупным поставщиком. Они предлагают довозить товары либо до Германии, либо до Бельгии, либо в один из портов Прибалтики», — подчеркнул Тарасов.

Потребитель хочет «заедать» проблемы

Учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова в беседе с корреспондентом «Эксперта» согласилась, что проблемы с сырьем для производства кондитерских, в частности — шоколадных изделий — могут возникать из-за затрудненной логистики.

«Не все знают, что некоторые кондитерские изделия производятся из готовых шоколадных масс, которые закупаются за рубежом, или из заменителя шоколада из лауриновых жиров. И здесь, наверное, могут возникнуть логистические сложности, так как многие поставки шли из Азии», — рассказала Мария Яшенкова.

Также она напомнила, что для производства кондитерских изделий, например, по швейцарским технологиям нужно специальное оборудование, а также подходящие ингредиенты.

«Подобное оборудование заказывается за два года, один год производитель выбирает комплектацию и обсуждает ее с поставщиком, потом технику изготовляют, далее проводится монтаж и запуск. Это еще около полугода. Поэтому очень сложно поверить, что внезапно кто-то в данной ситуации быстро начнет производить подобные продукты европейского типа. Но, возможно, что отдельные производители давно пытались подобное реализовать», — добавила учредитель Bright Consulting.

Впрочем, рецепты успеха на пути «шоколадного импортозамещения» могут быть разными. По информации «Эксперта», еще одним вариантом получить в свое распоряжение высокотехнологичное оборудование для производства высококачественных шоколадных изделий, является его выкуп у покидающих нашу страну зарубежных фирм.

Как бы то ни было, можно констатировать, что объем шоколадной продукции западных компаний будет в России замещен в любом случае. Ситуация на рынке благоволит отечественным игрокам. Вопрос лишь в соотношении цены и качества, что в свою очередь связано с подбором ингредиентов.

«Все же большая часть шоколадных изделий производится из заменителей. У людей особо денег нет для того, чтобы покупать настоящий шоколад. Поэтому его заменители в виде лауриновых жиров, которые, кстати, бывают очень качественные, также будут адекватны и нужны. Кроме того, продажи сладкого традиционно растут в сложных ситуациях, когда люди хотят “заесть” проблему», — резюмировала Мария Яшенкова.